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Sarıyer'in bazı güzellikleri Sarıyer'e gidip de görmeden dönmeyin diyeceğimiz bir takım güzellikler... Habertürk Giriş: 08.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:32 facebook

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Atatürk Arboretumu Doğayı ve yeşili seven birisi iseniz Atatürk Arboretumu‘na muhakkak gelmelisiniz. Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinde bulunan floristik zenginliğiyle birçok yerli ve yabancı botanikçinin ilgisini çekmiş bulunan ünlü Belgrad Ormanı’na komşu 296 hektarlık bir orman parçası üzerinde kurulmuş. Arboretum'a girişlerde su haricinde herhangi bir içecek veya yiyecek içeri alınmıyor. Evcil hayvan, drone, tripod kullanımı yasak. Yere düşmüş bile olsa tohum, çiçek, yaprak v.b. şeylerin toplanması yasak. Atatürk Arboretumu 09:00-17:00 saatleri arasında açık. Pazartesi günleri ziyarete kapalı. Haftaiçi yetişkin 7.50 TL, Öğrenci 2.50 TL, hafta sonu yetişkin 20.00 öğrenci 7.5 TL

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Emirgan Korusu Yeşili, doğayı, rengarenk çiçekleri seven biriyseniz, size huzur verecek bir yer var Sarıyer'de; Emirgan Korusu. Koru tam 300 dönümlük bir araziye sahip. Her adımda ise yeşilin tonları arasındaki kırmızı gülleri, mor menekşeleri, sarı laleleri görebileceğiniz bir nokta. Özellikle bahar ve yaz aylarında gidilmesini önersek de sonbaharda da ayrı bir güzellik sunar sararmış yapraklarıyla. İstanbul Boğazı kıyılarında, Emirgân-İstinye semtleri arasında yer alan koru sırtlar ve yamaçlar üstüne yayılmış.