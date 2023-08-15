Haberler Gastro Seyahat Japonya’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler

Japonya'yı yeniden keşfedin Covid, omicron derken Japonya nihayet geçen sene 11 Ekim'de sınırlarını tamamen açtı. Başlangıç süreci biraz sakin geçti; ancak bu yıl, oldukça pahalı olarak bilinen ülkede yenin zayıflamasının da etkisiyle turizmin hiç olmadığı kadar büyük bir patlama yaşayacağı öngörülüyor. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 15.08.2023 - 18:11 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:08 facebook

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Çok da uzun olmayan bir süre önce, 2019 yılında, Japon turizmi 32 milyon ziyaretçi ile rekor yüksekliğe ulaşmıştı. Ziyaretçiler çok uzaklardan geliyor, Japon mutfağının tadına bakıyor, dağların huzurunda sükunet buluyor, şehirlerin ihtişamına gönüllerini kaptırıyorlardı.

Sonra Covid geldi. Ülke, Tokyo Olimpiyatları sırasında, planlanandan bir yıl önce, 2021 yılında sınırlarını tekrar açtı; ancak Başbakan Fumio Kishida, kapanış seremonisinden sadece üç ay sonra, omicronun yayılmasını önlemek adına tüm yabancı ziyaretlerini yasakladı.

Japonya, geçen yılın haziran ayına dek yabancı ziyaretçilere kapalıydı; sonrasında ise yalnızca paket turların parçası olan ziyaretçilerin girişine izin verildi. Turistler üzerindeki baskıcı kısıtlamalar, çoğu insanı Japonya seyhatlerinden uzaklaştırdı ve sonuç olarak 2021 yılında ülkeye giriş yapan turist sayısı 250 binlere kadar düştü.

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Neyse ki geçen yıl, 11 Ekim tarihinde, ülke nihayet sınırlarını tamamen açtı. Başlangıç süreci biraz sakin geçti; ancak bu yıl, oldukça pahalı olarak bilinen ülkede yenin zayıflamasının da etkisiyle turizmin hiç olmadığı kadar büyük bir patlama yaşayacağı öngörülüyor.

Peki ne bekliyorsunuz o zaman? İşte kendine özgü Japonya’yı yeninden keşfetmek ya da belki de ilk kez görmek için mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler...

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İzu Panorama Parkı’nda Fuji Dağını seyredin Fuji Dağını ve çevresini en iyi şekilde keşfetmek için İzu Panorama Parkına çıkan gondola binin. Burada geyşalarla tanışabilir, özel bir terasın konforunda, üzerinizde battaniyeler ve elinde macha çaylarla garsonlar eşliğinde ağzınızı açık bırakacak manzaralarda kaybolabilirsiniz. Kesinlikle Japonya gezinizin en unutulmaz anlarından biri olacak.

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Shuzenji’de geleneksel bir Ryokan’da kalın Tablo gibi Shuzenji kentindeki Arai Ryokan, onsen’leriyle (kaplıca banyoları), pek de bilindik bir turist bölgesi sayılmaz; ziyaret için biraz ücra bir nokta sayılabilir. Bambularla çevrili yürüyüş yolları, kaplıca spaları ve kent boyunca sakin sakin akan nehri ile Shuzenji sakinleşme peşinde olanlar için bir cennet adeta. Ryokan’larda ülkeye özgü yemeklerden oluşan ziyafetler veriliyor ve yolun hemen aşağısında bir wasabi çiftliği var; yani dünyanın en iyi ürünlerini deneyebilme fırsatı var burada.