Japonya'yı yeniden keşfedin
Covid, omicron derken Japonya nihayet geçen sene 11 Ekim'de sınırlarını tamamen açtı. Başlangıç süreci biraz sakin geçti; ancak bu yıl, oldukça pahalı olarak bilinen ülkede yenin zayıflamasının da etkisiyle turizmin hiç olmadığı kadar büyük bir patlama yaşayacağı öngörülüyor.
Çok da uzun olmayan bir süre önce, 2019 yılında, Japon turizmi 32 milyon ziyaretçi ile rekor yüksekliğe ulaşmıştı. Ziyaretçiler çok uzaklardan geliyor, Japon mutfağının tadına bakıyor, dağların huzurunda sükunet buluyor, şehirlerin ihtişamına gönüllerini kaptırıyorlardı.
Sonra Covid geldi. Ülke, Tokyo Olimpiyatları sırasında, planlanandan bir yıl önce, 2021 yılında sınırlarını tekrar açtı; ancak Başbakan Fumio Kishida, kapanış seremonisinden sadece üç ay sonra, omicronun yayılmasını önlemek adına tüm yabancı ziyaretlerini yasakladı.
Japonya, geçen yılın haziran ayına dek yabancı ziyaretçilere kapalıydı; sonrasında ise yalnızca paket turların parçası olan ziyaretçilerin girişine izin verildi. Turistler üzerindeki baskıcı kısıtlamalar, çoğu insanı Japonya seyhatlerinden uzaklaştırdı ve sonuç olarak 2021 yılında ülkeye giriş yapan turist sayısı 250 binlere kadar düştü.
Neyse ki geçen yıl, 11 Ekim tarihinde, ülke nihayet sınırlarını tamamen açtı. Başlangıç süreci biraz sakin geçti; ancak bu yıl, oldukça pahalı olarak bilinen ülkede yenin zayıflamasının da etkisiyle turizmin hiç olmadığı kadar büyük bir patlama yaşayacağı öngörülüyor.
Peki ne bekliyorsunuz o zaman? İşte kendine özgü Japonya’yı yeninden keşfetmek ya da belki de ilk kez görmek için mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler...
İzu Panorama Parkı’nda Fuji Dağını seyredin
Fuji Dağını ve çevresini en iyi şekilde keşfetmek için İzu Panorama Parkına çıkan gondola binin. Burada geyşalarla tanışabilir, özel bir terasın konforunda, üzerinizde battaniyeler ve elinde macha çaylarla garsonlar eşliğinde ağzınızı açık bırakacak manzaralarda kaybolabilirsiniz. Kesinlikle Japonya gezinizin en unutulmaz anlarından biri olacak.
Shuzenji’de geleneksel bir Ryokan’da kalın
Tablo gibi Shuzenji kentindeki Arai Ryokan, onsen’leriyle (kaplıca banyoları), pek de bilindik bir turist bölgesi sayılmaz; ziyaret için biraz ücra bir nokta sayılabilir. Bambularla çevrili yürüyüş yolları, kaplıca spaları ve kent boyunca sakin sakin akan nehri ile Shuzenji sakinleşme peşinde olanlar için bir cennet adeta. Ryokan’larda ülkeye özgü yemeklerden oluşan ziyafetler veriliyor ve yolun hemen aşağısında bir wasabi çiftliği var; yani dünyanın en iyi ürünlerini deneyebilme fırsatı var burada.
Yokohoma’da Koganecho sanatını keşfedin
Yokohoma şehir merkezindeki Koganecho sanat bölgesi, sanat severler açısından kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yer. Tren raylarının altındaki bölge eskiden bir çeteye aitmiş; iki katlı, teraslı evler ise, çok da uzak olmayan bir geçmişte kadınların girişte kendi reklamlarını yaptıkları, ödeme yapan müşterileri üst kata çıkardıkları bir genelevmiş. Bu alışılmışın dışındaki binalar son yıllarda sanat atölyelerine dönüştürülmüş; burada dünyanın dört bir yanından gelen yaratıcı zihinler zanaatlarını yapıyor. Merkezde düzenli olarak sergiler yürütülüyor; ancak herhangi bir sergiye denk gelmeseniz de civarı gezebilir, dükkanları keşfedebilir ve hatta sanatçılarla sohbet edebilirsiniz.
Gizli cevher İne’yi bulun
Su kenarında bir köy olan İne’nin güzelliğini anlatmaya yetecek bir kelime yok. Bu gizli cevherden haberdar olan Japon sayısı bile oldukça sınırlı. Tokyo’da herhangi birine İne köyünü sorduğunuzda cevap alamıyorsunuz pek. İne köyü, UNESCO sit alanlarından birisi ve dünyanın dört bir yanındaki Michelin yıldızlı restoranlara tedarik edilen dünyaca ünlü kırmızı sake Mukai Shuzo’nun da anavatanı. Burada, su kenarındaki evlerden birinde birkaç gün kalmaya çalışın; evler bütçe dostu olanlardan ultra pahalı olanlara kadar oldukça çeşitli. Bu şekilde kendinizi tamamen rahatlatabilir, biraz yavaşlayabilir ve baş döndüren bu doğal güzelliğin keyfine varabilirsiniz. Köyde birkaç adet harika kafe ve restoran bulunuyor; Tango Yarımadası da günlük geziler için ideal uzaklıkta.
Tokyo’yu Shibuya Sky’dan görmeyi deneyin
Nefesinizin kesilmesine hazırlayın kendinizi. Dünyanın en büyük şehrini, bir gökdelenin çatısından 360 derecelik görüşle izlemek, gerçek anlamda baş döndürücü. Göreceklerinizi kelimelere dökmenin bir yolu yok. Şehir, adeta sonsuzmuş gibi görünüyor; berrak bir günde ufukta Fuji Dağı’nı bile görmek mümkün. Skytree, Tokyo Kulesi ve Ajinomoto Stadyumu gibi ünlü kent simgelerini tespit etmeye çalışmak da ayrı bir eğlence. Başkent ziyaretçileri, bu deneyimi yaşamadan asla terk etmemeli şehri. Yukarı çıkan asansör bile heyecan verici; kendinizi bir roketle uzaya fırlatılıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bina ziyarete 2019 yılında açıldığından – yani pandemiden hemen önce – birçok ziyaretçi şehri bu yükseklikten izleme fırsatı bulamadı hiç. Şehri bambaşka bir pencereden deneyimlemenin en yeni yolu yani.