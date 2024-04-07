Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.
Muhteşem manzara eşliğinde yepyeni bir turistik tren hattı çok yakında seferlerine başlıyor. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergahı boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak Turistik Mezopotamya Ekspresi ilk seferini 19 Nisan Cuma 15:55 te yapacak. Tren Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de geri dönecek. Mezopotamya Ekspresi toplam 180 yolcu kapasitesine, 9 yataklı ve 1 yemekli vagona sahip. Yolculuk 24 saat sürüyor.
Gidiş geliş bilet fiyatı 17 bin lira
İki kişilik yataklı vagonlarda seyahat etmek isteyenler, gidiş için 9 bin lira, dönüş için ise 8 bin lira ücret ödeyecekler. Turistik Mezopotamya Ekspresi "özel tarifeli tren" statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanan öğrenci, öğretmen, gazi, engelli tarifleri uygulanmayacak.
2 kişilik geniş odalar
Vagonlardaki odalar, gece uyumak için yatağa dönüşebilen koltuklar, kişisel ihtiyaçlar için buzdolabı, lavabo, eşya dolabı, aydınlatma ve ısıtma gibi her türlü imkana sahip. Odalar geniş ve 2 kişilik. Yiyeek ve içeceğinizi yanınızda getirmelisiniz. Yemekhane mevcut fakat odanızda da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Oda ısısını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Her vagon içerisinde ortak 2 adet tuvalet mevcut ve tertemiz.
Mezopotamya Ekspresi Rotası
Mezopotamya Ekspresi, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan eşsiz bir rota üzerinde seyahat tutkunlarına unutulmaz bir seyahat imkanı verecek. Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola vererek yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaşacak. Bölgeyi keşfetmek isteyen yolcular, tarihi yerleri ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tadıp yerel ürünleri satın alma imkanı bulacak.
Mezopotamya Turistik Ekspres; Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.
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Yataklı vagonların özellikleri
Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor. Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor.
Seferler 19 Nisan'da başlıyor
1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferler 19.04.2024-14.06.2024 arasında her Cuma Ankara'dan 15:55'de hareket edecek, gezi amaçlı Malatya'da 3 saatlik duruş yapacak, Diyarbakır varış saati 15:46 olacak. 21.04.2024-16.06.2024 arasında her Pazar Diyarbakır'dan 12:00'da hareket edecek, gezi amaçlı Elazığ Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat duruş yapacak, Ankara varış saati 17:11 olacak.
Sefer saatleri
Ankara Diyarbakır Yönü
Tarih
Gün
Hareket Saati
Kalkış
Varış
Oda Ücreti (İki Kişilik)
19.04.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
26.04.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
03.05.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
10.05.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
17.05.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
24.05.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
31.05.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
07.06.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
14.06.2024
Cuma
15:55
Ankara
Diyarbakır
₺9.000
Diyarbakır Ankara Yönü
Tarih
Gün
Hareket Saati
Kalkış
Varış
Oda Ücreti (İki Kişilik)
21.04.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
28.04.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
05.05.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
12.05.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
19.05.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
26.05.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
02.06.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
09.06.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000
16.06.2024
Pazar
12:00
Diyarbakır
Ankara
₺8.000