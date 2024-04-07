2 kişilik geniş odalar

Vagonlardaki odalar, gece uyumak için yatağa dönüşebilen koltuklar, kişisel ihtiyaçlar için buzdolabı, lavabo, eşya dolabı, aydınlatma ve ısıtma gibi her türlü imkana sahip. Odalar geniş ve 2 kişilik. Yiyeek ve içeceğinizi yanınızda getirmelisiniz. Yemekhane mevcut fakat odanızda da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Oda ısısını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Her vagon içerisinde ortak 2 adet tuvalet mevcut ve tertemiz.