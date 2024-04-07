Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gastro
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Lezzetli Hatlar
        Seyahat
        Arkeoloji
        Keşfet
        Yazarlar
        Video
        Haberler Gastro Seyahat Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi

        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi

        TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.

        Giriş: 07.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:14
        1

        Muhteşem manzara eşliğinde yepyeni bir turistik tren hattı çok yakında seferlerine başlıyor. Ankara'dan Diyarbakır'a uzanan güzergahı boyunca seyahat tutkunlarına yeni deneyimler yaşatacak Turistik Mezopotamya Ekspresi ilk seferini 19 Nisan Cuma 15:55 te yapacak. Tren Diyarbakır'dan 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de geri dönecek. Mezopotamya Ekspresi toplam 180 yolcu kapasitesine, 9 yataklı ve 1 yemekli vagona sahip. Yolculuk 24 saat sürüyor.

        2

        Gidiş geliş bilet fiyatı 17 bin lira

        İki kişilik yataklı vagonlarda seyahat etmek isteyenler, gidiş için 9 bin lira, dönüş için ise 8 bin lira ücret ödeyecekler. Turistik Mezopotamya Ekspresi "özel tarifeli tren" statüsünde olduğundan diğer tarifeli trenlerde uygulanan öğrenci, öğretmen, gazi, engelli tarifleri uygulanmayacak.

        3

        2 kişilik geniş odalar

        Vagonlardaki odalar, gece uyumak için yatağa dönüşebilen koltuklar, kişisel ihtiyaçlar için buzdolabı, lavabo, eşya dolabı, aydınlatma ve ısıtma gibi her türlü imkana sahip. Odalar geniş ve 2 kişilik. Yiyeek ve içeceğinizi yanınızda getirmelisiniz. Yemekhane mevcut fakat odanızda da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Oda ısısını kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Her vagon içerisinde ortak 2 adet tuvalet mevcut ve tertemiz.

        Dünyanın en iyi 4 rotasından biri: Turistik Doğu Ekspresi
        Dünyanın en iyi 4 rotasından biri: Turistik Doğu Ekspresi
        4

        Mezopotamya Ekspresi Rotası

        Mezopotamya Ekspresi, Ankara'dan Diyarbakır'a kadar uzanan eşsiz bir rota üzerinde seyahat tutkunlarına unutulmaz bir seyahat imkanı verecek. Ankara'dan yola çıkan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola vererek yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır'a ulaşacak. Bölgeyi keşfetmek isteyen yolcular, tarihi yerleri ziyaret edecek, yöresel lezzetleri tadıp yerel ürünleri satın alma imkanı bulacak.

        Mezopotamya Turistik Ekspres; Kayseri ve Malatya'da üçer saat, Elazığ'da ise 4 saat mola verecek. Tren seferlerinin, Diyarbakır başta olmak üzere bölge ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

         

        #yataytekli#haber#3667082#center#

        5

        Yataklı vagonların özellikleri

         

        Vagonlardaki iki kişilik odalarda koltuklar, aynı zamanda gece uyumak için yatağa da dönüşüyor. Odalarda yolculuk yapacak olanların kişisel ihtiyaçlarına yönelik buzdolabından lavaboya, eşya dolabından aydınlatma ve ısıtmaya kadar her türlü imkan sunuluyor. 

        6

        Seferler 19 Nisan'da başlıyor

        1051 kilometrelik güzergahta düzenlenen seferler 19.04.2024-14.06.2024 arasında her Cuma Ankara'dan 15:55'de hareket edecek, gezi amaçlı Malatya'da 3 saatlik duruş yapacak, Diyarbakır varış saati 15:46 olacak. 21.04.2024-16.06.2024 arasında her Pazar Diyarbakır'dan 12:00'da hareket edecek, gezi amaçlı Elazığ Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat duruş yapacak, Ankara varış saati 17:11 olacak.

        7

        Sefer saatleri

         

         

        Ankara Diyarbakır Yönü

         

        Tarih

        Gün

        Hareket Saati

        Kalkış

        Varış

        Oda Ücreti (İki Kişilik)

         

        19.04.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        26.04.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        03.05.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        10.05.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        17.05.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        24.05.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        31.05.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        07.06.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        14.06.2024

        Cuma

        15:55

        Ankara

        Diyarbakır

        ₺9.000

         

        Diyarbakır Ankara Yönü

         

        Tarih

        Gün

        Hareket Saati

        Kalkış

        Varış

        Oda Ücreti (İki Kişilik)

         

        21.04.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        28.04.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        05.05.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        12.05.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        19.05.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        26.05.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        02.06.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        09.06.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

         

        16.06.2024

        Pazar

        12:00

        Diyarbakır

        Ankara

        ₺8.000

        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        #ht gastro