Haberler Gastro Seyahat Merak edilen 6 tren rotası

Merak edilen 6 tren rotası Farklı ülkeleri gezmek için en uygun araç artık trenler... Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 10.01.2024 - 01:31 Güncelleme: 10.01.2024 - 01:31 facebook

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Demiryollarının sunduğu düşük emisyon ve yüksek yolcu kapasitesini hesaba katarsak trenin en doğa dostu ulaşım metodu olduğu aşikar. Bu yüzden de eskinin bu vazgeçilmez seyahat aracına geri dönüş kaçınılmaz.

Tren seyahatlerini yalnızca etik açısından değerlendirmek de doğru değil; demiryolları, bir yolculuğu deneyimlemenin bambaşka bir şekli. Hızlı, kolay, rahat ve hem içinde bulunulan aracı hem de maceranın ta kendisini yansıtan hareket halinde görseller sunuyor insana sürekli. Başınızı cama yaslayıp yarı bilinçle gelip geçen görüntülere dalıp gitmenin duygusu bambaşka. Manzaranın, kültürlerin ve insanların hareket halindeki dünyasını bu şekilde deneyimlemek başka yerde pek mümkün değil.

Amacınız ister karbon ayak izinizi azaltmak olsun, isterseniz tek yolculukta birçok farklı yer görmek olsun ya da sadece gün batımına doğru hızlı bir romansın kahramanı olmak olsun... Şu 6 tren rotasını merakla inceleyeceğinizden eminiz.

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Berlin’den Budapeşte’ye: Trenle orta Avrupa Avrupa’nın en eski şehirleri etrafında sınır gözetmeksizin oradan oraya hoplamak gibisi yok. Bu klasik Orta Avrupa tren rotası, Almanya’nın başkenti göz alıcı Berlin’den start alıyor. Berlinli olmanın anlamına dair kısa bir kurstan sonra Çek Cumhuriyeti’nin masal kenti Prag’da gözlerinizi bayram ettirecek, bir sonraki durak Viyana’da Avusturya zarafetini deneyimleyeceksiniz. Rotanın gizli cevheri Bratislava’yı doyasıya keşfedecek, seyahatinize termal banyoları ve çılgın gece hayatıyla Budapeşte’de son vereceksiniz. 10 gün, 5 başkent ve bitmek tükenmez keyif ve deneyim fırsatı.

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Trenle Japonya: Büyük tur Demiryolu seyahatlerinden bahsederken dünyanın en ünlü trenini es geçmemiz mümkün değil – Japonya’nın meşhur hızlı trenine binmek gibi bir hayaliniz var mı? Orta Avrupa turu ne kadar eski usulse, Japonya turu da o kadar fütüristik. Japonya demiryolu, 1964 yılında hızlı trenin – Shinkansen – faaliyete geçmesiyle dünyanın en önde gelen tren yollarından biri halini aldı. Bu yüksek teknoloji, lüks şaheser, kendi içinde bir heyecan kaynağı zaten; ancak Shinkansen o kadar verimle oluşturulmuş bir rota ki bu güzelim ülkeyi hakkıyla deneyimlemenin en ideal yolu olmuş. Görülecek o kadar çok şey var ki. Osaka ve Tokyo’nun neon görüntüsü, Kyoto’nun kadim cazibesi, Hiroşima’nın acı tarihi, Japon Alplerinin sonsuz doğal güzellikleri, Ashi Gölü ve Arashiyama bambu ormanı… Tren seyahati ile bu güzelliklerin her birini deneyimleme şansı bulacaksınız.