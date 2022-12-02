Dünyadaki en güzel 13 tren yolculuğu

Bir elinizde çay, diğer elinizde kitapla rahatınıza bakarken köyleri, kasabaları ve şehirleri seyrederek seyahat etmek gibisi yoktur. Yumuşacık bir yorganın altında uyurken ya da şık bir yemek vagonunda yemek yerken treniniz sizi dünyanın bir ucundan diğer ucuna götürebilir. Öyleyse dünyadaki en güzel tren yolculuklarına bir göz atalım.
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Hanoi Saygon Ekspresi, Vietnam
Bu tren, Hanoi istasyonundan kalkıyor ve ülke boyunca Saygon'a kadar seyahat etmesi 2 gece sürüyor. Yolculuk esnasında pencerelerden Vietnam’ın kalbine yakından şahit olabilirsiniz. Aşçıların yemek yaptığı mutfakları, annelerin çocukların saçlarını ördüğü sokakları ve rüzgârda salınan kıyafetlerle dolu arka bahçeleri izleyebilirsiniz. Hué ve Da Nang arasına geldiğinizdeyse orman, treni çepeçevre sarar. Yapraklar pencerelere çarpar ve perdelerin arasından gün ışığı süzülür. Aşağıda köpüren Güney Çin Denizi ise puslu mavi rengi ve beyaz kumlarıyla kalbinizi çalacaktır.
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Xining’dan Lhasa’a Qinghai-Tibet Demiryolu, Tibet Özerk Bölgesi
Nefesinizi kesebilecek pek az tren vardır ancak Xining’den Lhasa’ya giden Qinghai-Tibet demiryolu, 5200 metrenin üzerine çıkarak yolcuları nefes nefese bırakır. Dünyanın en yüksek rotasına sahip olan bu trende, yolcular sarı platoya ve masmavi gökyüzüne doyasıya bakabilir. İrtifadan kaynaklanabilecek solunum sıkıntılarını hafifletmek için kompartımanlara oksijen pompalayan cihazlar takılmıştır. Yumuşacık görünen dağlar, karla kaplıdır. Tibet sığırı sürüleri ve esintiyle dalgalanan renkli bayraklarla eşsiz bir manzaraya şahit olursunuz. Tren Kunlun Dağları'nı tırmanır, buz ve karın içinden geçer, ardından Lhasa’da seyahati noktalar.
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Seattle-Los Angeles Treni Coast Starlight, ABD
Seattle liman kentinden yola çıkan Coast Starlight, ABD’deki demiryollarının en iyi manzaralarını, yemeklerini ve sohbetini size sunar. Tren, ABD’nin batı ucunda ilerler. Turkuaz renkleriyle gözünüzü kamaştıracak Pasifik Okyanusu manzaralı gezi salonunda keyfinize bakabilirsiniz. Sokak çalgıcıları gitar çalar, öğrenciler iskambil oynar ve emekliler de genç gezginlere hikâyeler anlatır. Meksika yemeklerinden tutun da ıstakoz soslu karidese kadar her şeyi deneyebileceğiniz yemek vagonu, beklenmedik dostlukların başladığı bir yer olabilir. Tren, güneşli sahili terk edip Los Angeles Union İstasyonu'na girene kadar hikâyelerinizi başkalarıyla paylaşabilir, başkalarının öykülerini de dinleyebilirsiniz.
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Kyoto’daki Sagano Treni Manzara Rotası, Japonya
Japonya'nın Shinkansen hızlı trenlerinin tam tersi olan bu dar demiryolu, 19. yüzyıldan kalma. Yolculara Hozu nehrinin manzaralarını sunarak saatte 25 kilometre hızla ilerliyor. İlkbaharda kiraz çiçeklerinin tatlı mı tatlı kokusunu alabilirsiniz. Seyahat etmek için en popüler zamanlardan biri, Japon akça ağaçlarının alev rengine büründüğü sonbahardır. Turuncu, sarı ve koyu kırmızı tonlara bürünen dağ yamaçları, bir ressamın tuvalinden çıkmaymış gibi görünür.
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Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi, Türkiye
Tren, yerel tur amaçlı olarak istasyonlarda uzun süreli duraklar ve seferini 30 saatte tamamlar. Turistik Doğu Ekspresi güzergâhında yolcular farklı lezzetleri tadarken tarihî ve kültürel değerleri görme imkânına kavuşur. İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar çeşitli şehirlere uğrayan tren, özellikle kar yağdığında size eşsiz manzaralar sunar. Bazı istasyonlarda uzun sürekli duraklaması sayesinde de bir iki saatlik molalarda farklı şehirleri görmeniz, yerel kültürü deneyimleyip halkla kaynaşmanız mümkün. Türk gezginlerin bir numaralı tercihi olan ekspresten çektiğiniz fotoğraflar, koca bir sergiyi süsleyecek kadar çok sayıda ve muhteşem olacaktır.
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Yangon Dairesel Demiryolu, Myanmar
Myanmar’ın başkenti hakkında fikir edinmek istiyorsanız en güzeli Yangon Dairesel Treni’ne binmektir. Trende terlikli yolcular, bağdaş kurarak oturup arkadaşlarıyla sohbet eden gençler, pazar için yumurta ve papayadan tutun da koçanda mısıra kadar her şeyi sunan satıcıların olduğu rahat bir ortam vardır. Tren, istasyonlara yaklaştığında yolcular daha tren durmadan aşağı iner ve mallarını sıcaktan korumak için renkli şemsiyelerle pazarlara doğru yürürler. Meyvelerle dolu çuvalları inceleme, bol pamuklu gömlekler ve çiçekli longyi giyen kadınlarla pazarlık etme fırsatını kaçırmayın. Bir sonraki trene atlayıp Yangon’a dönebilirsiniz.
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Moskova’dan Pekin’e Trans-Moğolistan Demiryolu
Trenlerin Babası olarak bilinen Trans-Moğolistan Treni, Moskova’dan kalkar ve Sibirya'yı kat eder. Yapraksız ağaçları, bir başına duran çiftlikleri, alçaktaki bulutları ve sisleri geçerek Moğolistan’a varır. Bu yolculuk beş günden fazla sürer. Sonrasında tren, Çin üzerinden Pekin’e iki gün daha ilerler. Trene bindiğinizde beraber peynir yiyerek sohbet eden çiftçi ve avukatlardan tutun da öğretmen ve askerlere kadar her çeşit meslekten insanla tanışabilirsiniz. Yanınıza bol bol yiyecek alın, kendinizi hazırlayın ve asla unutamayacağınız bir deneyimin keyfini çıkarın.
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Mumbai’den Madgaon’a Mandovi Ekspresi, Hindistan
Hindistan'ın güneybatı kıyısı boyunca uzanan Konkan Demiryolu, bir mühendislik harikasıdır. Bir yanında Batı Gat Dağları, diğer yanında sessizce parıldayan Umman Denizi yer alır. Tren; Hindistan cevizi bahçeleri, palmiye ağaçları ve yemyeşil bitkilerin arasından geçer. Trenin kapıları ardına kadar açıktır ve koridorlardaki sıcak havayı hissedebilirsiniz. Mandovi Ekspresi, bu rota üzerinde ilerleyen birçok trenden sadece biridir ancak Hindistan Demiryolları'ndaki en iyi yemek vagonu buradadır. Satıcılar, sıcak pakora sepetleri ve yoğurtlu biryani tencereleri taşıyarak koridorlarda koşuştururlar.
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Cannes-Ventimiglia Treni, Fransa
Tatil beldesi Cannes ile şirin eski sınır kasabası Ventimiglia arasında çalışan bir banliyö servisi olan bu çift katlı tren; genellikle aldıkları ekmekleri taşıyan yaşlılar, Nice'te üniversiteye giden öğrenciler ve Nice plajına günübirlik gelen turistlerle doludur. Ancak bu seyahate alışkın olmayanlar için bu tren Fransız Rivierası boyunca ilerleyen 90 dakikalık muhteşem bir yolculuktur. Her daim canlı ve insanlarla dolu olan plajın ucunda bir elmas gibi parıldayan Ligurya denizini izleyebilirsiniz. Üst güverteden şık balkonlara göz atabilir, dar sokaklarda duvarlardan taşan eflatun begonvilleri görebilir ve Monako'daki arabaların sesini dinleyebilirsiniz.
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Jasper’dan Prince Rupert’a Skeena Treni, Kanada
Tam bir sır olan Skeena, Alberta’daki Jasper ile British Columbia'nın en uzak noktalarındaki Prince Rupert arasında uzanır. Tren iki gün boyunca Rocky Dağları'nın etrafında dolanır. Cam gibi suya yansıyan dağların beyaz zirveleri güneş ışığında parlar. Göllerin kıyıları köknarlarla doludur. Yolculuk yaparken geyik, karibu, altın kartal ve boz ayı görmeniz muhtemeldir. Kubbeli panoramik seyir vagonu ve üç çeşit yemekten hoşlanan turistler arasında bu tren çok popülerdir. Tren aynı zamanda bu ıssız bölgede başka ulaşım yöntemi olmayan insanlar için bir cankurtaran gibidir. Mantar toplayanlar, balıkçılar ve yürüyüşçüler ağaçların arasından çıkıp treni el işaretleriyle durdururlar.
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Bangkok’tan Nam Tok’a Burma Treni, Tayland
İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Hindistan'ı işgal etmek amacıyla Tayland ve Burma'yı birbirine bağlayan bir demiryolu inşa etmek için savaş esirlerini kullandı. En çetin koşullar altında erkekler, neredeyse 415 kilometrelik bir demiryolu inşa ettiler. Ölüm Demiryolu olarak da bilinen bu yoldaki her bir tahtanın, ölen bir işçiyi simgelediği söylenir. Üzücü bir geçmişe sahip olan demiryolunun bir bölümü, bugün Bangkok’tan Nam Tok’a kadar Tayland'ın en muhteşem manzaralarından geçmeye devam eder. Pencerelere çarpan dallar ve gemide tavuk satanlarla tren, tahta köprüler boyunca ilerler. Yolculuk esnasında yüzen köylerin bulunduğu geniş nehirleri hatta Kwai Nehri üzerindeki ünlü köprüyü görebilirsiniz. Yolculuğun sonunda, demiryolu yapımından sağ çıkanların ifadelerini dinleyebileceğiniz bir müze bulunur.
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Venedik’ten Londra’ya Venice Simplon Doğu Ekspresi
Muhtemelen dünyanın en ünlü treni olan bu Doğu Ekspresi, seyahatin altın çağına geri dönmek isteyenler için birebir. Cilalı kakma işleri ve duvarlar gözünüzü alacaktır. Kabinlerde kişisel görevliler bile bulunur, rüyadaymış gibi hissedebilirsiniz. Siz kaz ciğeri, istiridye ve ıstakoz yerken tren de Dolomit Dağları ve Cenevre Gölü çevresinde dolaşır. Bir sonraki gün, kendinizi Paris’te bulur ve sıcak kruvasanların ve taze kahvenin kokusuyla uyanırsınız. Tren Manş Tüneli'nden geçemediğinden yolcularını Calais’te indirir. Bir İngiliz Pullman treni, bir demlik çay eşliğinde Londra’ya yolcuları taşımak için bekler.
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Darjeeling Himalaya Demiryolu, Hindistan
2200 metreye kadar çıkan demiryolu, 19. yüzyılda inşa edilmiştir ve hâlâ kullanılmaktadır. Epey eski bir demiryolu olmasına rağmen asıl ününü, Türkiye’de Küs Kardeşler Limited Şirketi adıyla vizyona giren Darjeeling Limited filmiyle kazanmıştır. 1999’da UNESCO’nun Dünya Mirası Listesine giren demiryolu, “bulutlara çıkan tren” ya da “oyuncak tren” isimlerinin de hakkını verir. Muhteşem manzaralar sunan trenin rotası boyunca Hindistan’ın doğal güzellerini izleyebilir, şehirler ve insanlarla iç içe deneyimler yaşayabilirsiniz.
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