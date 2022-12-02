HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünyadaki en güzel 13 tren yolculuğu

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Necmiye Uçansoy

Bir elinizde çay, diğer elinizde kitapla rahatınıza bakarken köyleri, kasabaları ve şehirleri seyrederek seyahat etmek gibisi yoktur. Yumuşacık bir yorganın altında uyurken ya da şık bir yemek vagonunda yemek yerken treniniz sizi dünyanın bir ucundan diğer ucuna götürebilir. Öyleyse dünyadaki en güzel tren yolculuklarına bir göz atalım.

  • Hanoi Saygon Ekspresi, Vietnam 

    Bu tren, Hanoi istasyonundan kalkıyor ve ülke boyunca Saygon'a kadar seyahat etmesi 2 gece sürüyor. Yolculuk esnasında pencerelerden Vietnam’ın kalbine yakından şahit olabilirsiniz. Aşçıların yemek yaptığı mutfakları, annelerin çocukların saçlarını ördüğü sokakları ve rüzgârda salınan kıyafetlerle dolu arka bahçeleri izleyebilirsiniz. Hué ve Da Nang arasına geldiğinizdeyse orman, treni çepeçevre sarar. Yapraklar pencerelere çarpar ve perdelerin arasından gün ışığı süzülür. Aşağıda köpüren Güney Çin Denizi ise puslu mavi rengi ve beyaz kumlarıyla kalbinizi çalacaktır.

  • Xining’dan Lhasa’a Qinghai-Tibet Demiryolu, Tibet Özerk Bölgesi 

    Nefesinizi kesebilecek pek az tren vardır ancak Xining’den Lhasa’ya giden Qinghai-Tibet demiryolu, 5200 metrenin üzerine çıkarak yolcuları nefes nefese bırakır. Dünyanın en yüksek rotasına sahip olan bu trende, yolcular sarı platoya ve masmavi gökyüzüne doyasıya bakabilir. İrtifadan kaynaklanabilecek solunum sıkıntılarını hafifletmek için kompartımanlara oksijen pompalayan cihazlar takılmıştır. Yumuşacık görünen dağlar, karla kaplıdır. Tibet sığırı sürüleri ve esintiyle dalgalanan renkli bayraklarla eşsiz bir manzaraya şahit olursunuz. Tren Kunlun Dağları'nı tırmanır, buz ve karın içinden geçer, ardından Lhasa’da seyahati noktalar.

  • Seattle-Los Angeles Treni Coast Starlight, ABD 

    Seattle liman kentinden yola çıkan Coast Starlight, ABD’deki demiryollarının en iyi manzaralarını, yemeklerini ve sohbetini size sunar. Tren, ABD’nin batı ucunda ilerler. Turkuaz renkleriyle gözünüzü kamaştıracak Pasifik Okyanusu manzaralı gezi salonunda keyfinize bakabilirsiniz. Sokak çalgıcıları gitar çalar, öğrenciler iskambil oynar ve emekliler de genç gezginlere hikâyeler anlatır. Meksika yemeklerinden tutun da ıstakoz soslu karidese kadar her şeyi deneyebileceğiniz yemek vagonu, beklenmedik dostlukların başladığı bir yer olabilir. Tren, güneşli sahili terk edip Los Angeles Union İstasyonu'na girene kadar hikâyelerinizi başkalarıyla paylaşabilir, başkalarının öykülerini de dinleyebilirsiniz.

  • Kyoto’daki Sagano Treni Manzara Rotası, Japonya 

    Japonya'nın Shinkansen hızlı trenlerinin tam tersi olan bu dar demiryolu, 19. yüzyıldan kalma. Yolculara Hozu nehrinin manzaralarını sunarak saatte 25 kilometre hızla ilerliyor. İlkbaharda kiraz çiçeklerinin tatlı mı tatlı kokusunu alabilirsiniz. Seyahat etmek için en popüler zamanlardan biri, Japon akça ağaçlarının alev rengine büründüğü sonbahardır. Turuncu, sarı ve koyu kırmızı tonlara bürünen dağ yamaçları, bir ressamın tuvalinden çıkmaymış gibi görünür.

  • Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi, Türkiye 

    Tren, yerel tur amaçlı olarak istasyonlarda uzun süreli duraklar ve seferini 30 saatte tamamlar. Turistik Doğu Ekspresi güzergâhında yolcular farklı lezzetleri tadarken tarihî ve kültürel değerleri görme imkânına kavuşur. İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar çeşitli şehirlere uğrayan tren, özellikle kar yağdığında size eşsiz manzaralar sunar. Bazı istasyonlarda uzun sürekli duraklaması sayesinde de bir iki saatlik molalarda farklı şehirleri görmeniz, yerel kültürü deneyimleyip halkla kaynaşmanız mümkün. Türk gezginlerin bir numaralı tercihi olan ekspresten çektiğiniz fotoğraflar, koca bir sergiyi süsleyecek kadar çok sayıda ve muhteşem olacaktır.

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