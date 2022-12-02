Dünyadaki en güzel 13 tren yolculuğu

Bangkok’tan Nam Tok’a Burma Treni, Tayland

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Hindistan'ı işgal etmek amacıyla Tayland ve Burma'yı birbirine bağlayan bir demiryolu inşa etmek için savaş esirlerini kullandı. En çetin koşullar altında erkekler, neredeyse 415 kilometrelik bir demiryolu inşa ettiler. Ölüm Demiryolu olarak da bilinen bu yoldaki her bir tahtanın, ölen bir işçiyi simgelediği söylenir. Üzücü bir geçmişe sahip olan demiryolunun bir bölümü, bugün Bangkok’tan Nam Tok’a kadar Tayland'ın en muhteşem manzaralarından geçmeye devam eder. Pencerelere çarpan dallar ve gemide tavuk satanlarla tren, tahta köprüler boyunca ilerler. Yolculuk esnasında yüzen köylerin bulunduğu geniş nehirleri hatta Kwai Nehri üzerindeki ünlü köprüyü görebilirsiniz. Yolculuğun sonunda, demiryolu yapımından sağ çıkanların ifadelerini dinleyebileceğiniz bir müze bulunur.