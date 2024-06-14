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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün başlayan G7 Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ı bu yılki zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Meloni karşıladı. Birçok dünya lideriyle görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Brindisi şehrine geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

        Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya geldi.

        Toplantının gerçekleştiği alana gelen Erdoğan'ı ev sahibi Başbakan Meloni karşıladı.

        İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

        Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere G7 liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da katılıyor.

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