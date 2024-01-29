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        Haberler Gastro Seyahat Cennetin kapısı: Tianmen Dağı

        Cennetin kapısı: Tianmen Dağı

        Çin'de yer alan Tianmen Dağı "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:40
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        Çin'de yer alan Tianmen Dağı; büyüleyici güzelliği ile her sene milyonlarca turisti ağırlıyor. Çin'in Hunan Eyaletindeki Zhangjiajie'de yer alan dağın manzarası dünyada gişe rekorları kıran Avatar filminin de ilham kaynağı! Filmde kullanılan birçok manzara buradan esinlenerek oluşturuldu.

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        Tianmen Dağı aynı zamanda cennetin kapısı olarak da anılıyor. Dağın en tepesinde olan ve kapıyı andıran şekil, dağa bu ilginç ismin verilmesini sağlamış.

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        Dağa ulaşmak için uzun bir yol katetmek gerekiyor. En aşağıdan, en tepeye ulaşmak için 999 merdiven tırmanmak gerekiyor.

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        Neyseki, işleri kolaylaştırmak için teleferik sistemi var. Tianmen Dağı'nın zirvesine ulaşmak için 7 kilometrelik bir teleferik yolculuğu yapmanız gerekiyor ki bu da telerefikte 30 dakika demek.

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        Dağın kenarında tahta köprüler ve yollar bulunuyor. Buralarda yürüyebilen turistler, yerden tam 1.400 metre yükseklikte manzarayı izleme şansına sahip oluyor.

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        Tianmen Dağı'na gelen ziyaretçilerin ilginç bir ritüeli var. Buraya gelenler, ağaçların dallarına kırmızı kurdele bağlayarak dilek diliyor.

        Kaynak: Earth Trekkers

        #ht gastro
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