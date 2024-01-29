Haberler Gastro Seyahat Cennetin kapısı: Tianmen Dağı

Cennetin kapısı: Tianmen Dağı Çin'de yer alan Tianmen Dağı "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor. Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:40 facebook

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Çin'de yer alan Tianmen Dağı; büyüleyici güzelliği ile her sene milyonlarca turisti ağırlıyor. Çin'in Hunan Eyaletindeki Zhangjiajie'de yer alan dağın manzarası dünyada gişe rekorları kıran Avatar filminin de ilham kaynağı! Filmde kullanılan birçok manzara buradan esinlenerek oluşturuldu.

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Tianmen Dağı aynı zamanda cennetin kapısı olarak da anılıyor. Dağın en tepesinde olan ve kapıyı andıran şekil, dağa bu ilginç ismin verilmesini sağlamış.