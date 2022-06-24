Pandeminin de etkisiyle doğaya ve doğa sporlarına olan ilginin arttığı bir gerçek. Doğa yürüyüşü ve keşfedilmemiş bölgelerde trekking yapmayı sevenler için Balıkesir yeni keşif alanları sunuyor. Misya Yürüyüş Yolları Projesi; Balıkesir'de ormanlık alanlarda doğa yürüyüşü yolları ve seyir terasları yapılarak doğa sporlarına yönelik altyapı çalışmalarının artırılmasıyla Balıkesir’de sosyal imkanların geliştirilmesi ve Eko Turizm potansiyelinin artırılması düşünülerek planlanmış bir proje.
Misya Yürüyüş Yolları Projesi kapsamında Edremit, Erdek, Dursunbey, Gömeç, İvrindi, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 22 adet yürüyüş rotası oluşturulup 3 ahşap seyir terası yapılmış. Bu rotaları yakından tanımak için okumaya devam edin...
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SINDIRGI YÜRÜYÜŞ YOLLARI
1.ROTA (Cüneyt Vadisi)
4 km / 441 m
Cüneyt Vadisi rotası bitiş noktasına kadar toplam 4 km olup, herkesin rahatça yürüyebileceği kolay bir parkurdur. Rotanın başlangıç yüksekliği 241 m, bitiş yüksekliği 441 m'dir. Rotanın büyük bir bölümü Cüneyt Çayı boyunca devam etmekte ve rota üzerinde tarihi Cüneyt Çayı Köprüsü bulunmaktadır.
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2.ROTA (Kepez Köyü-Ulus Dağı Rotası)
12,5 km / 1764 m
Kepez köyünden başlayarak Ulus Dağı zirvesinde biten yürüyüş yolu toplamda 12,5 km'dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 921 m, bitiş yüksekliği 1764 m'dir. Kepez-Ulus Dağı rotası zor bir parkur olup, rota orman yollarından ve patikalardan devam ederek Ulus Dağı zirvesindeki orman yangını gözetleme kulesinde sona ermektedir.
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3.ROTA (Sinandede Köyü-Zirve-Kertil Köyü)
20,2 km / 834 m
Sinandede köyü girişinden başlayarak Kertil köyünde biten yürüyüş yolu toplam 20,2 km'dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 834 m, bitiş yüksekliği 625 m'dir. Rotanın en yüksek noktası 1362 m rakımlı Sinandede zirvesidir. Sinandede-Zirve-Kertil rotası zor bir parkur olup, rota önce Sinandede zirvesine çıkmakta sonra Kertil köyünde sona ermektedir.
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SUSURLUK YÜRÜYÜŞ YOLLARI
4.ROTA (Kalfa Köy-Gölet-Çataldağ Zirve)
12 km / 905 m
Kalfaköy'den başlayarak Çataldağ'da biten yürüyüş yolu toplamda 12 km'dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 560 m, bitiş yüksekliği 1250 m, ortalama yüksekliği ise 905 m'dir. Kalfaköy - Çalatdağ rotası zor bir parkur olup, rota orman yollarından devam ederek Çataldağ göleti kenarından geçmekte ve 1250 m rakımlı Çataldağ'da sona ermektedir.
5.ROTA (Yayla Çayır Köyü-Çobandede-Çataldağ Zirve)
8 km / 1000 m
Yaylaçayırı Köyünden başlayarak Çataldağ'da biten yürüyüş yolu toplamda 8 km'dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 690 m, bitiş yüksekliği 1250 m, ortalama yüksekliği ise 1000 m'dir. Yaylaçayırı-Çataldağ rotası zor bir parkur olup, rota üzerinde Çobandede tepesinde (1310 m) bir adet seyir terası bulunmaktadır.
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EDREMİT YÜRÜYÜŞ YOLLARI
6.ROTA (Gülsümana-Eybek Zirve-Hanlar Mevkii)
14,5 km / 472 m
Gülsüm Ana mevkiinden başlayarak Eybek Dağı zirvesinden geçen ve Hanlar mevkiinde biten yürüyüş yolu toplam 12km'dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 640m, bitiş yüksekliği 706 m'dir. Rotanın en yüksek noktası 1268 m ile Eybek Dağı zirvesidir. Gülsüm Ana-Eybek-Hanlar rotası zor bir parkur olup, rota orman yollarından ve patikalardan geçmektedir. Rota üzerindeki orman yangın gözetleme kulesinde ve Eybek Dağı zirvesinde harika bir manzara seyri imkanı bulunmakta ve Edremit Körfezi de rahatlıkla izlenebilmektedir.
7.ROTA (Hanlar Mevkii-Handere Mevkii)
17 km / 709 m
Hanlar mevkiinden başlayarak Handere mevkiinde biten yürüyüş yolu toplam 17 km'dir.Rotanın başlangıç yükseliği 709 m, bitiş yüksekliği 278 m'dir. Rotanın en yüksek noktası 895 m'dir. Hanlar-Handere rotası zor düzeyde bir parkur olup, rota orman yollarından ve patikalardan devam ederek Handere mevkiinde sona ermektedir.
8.ROTA (Ormanevi-Atyakası Zirve)
8 km / 764,5 m
Orman evinden başlayarak Atkayası tepesinde biten yürüyüş yolu toplam 8 km'dir. Rotanın başlangıç yüksekliği 394 m, bitiş yüksekliği 1135 m, ortalama yüksekliği ise 764,5 m'dir. Orman Evi-Atkayası rotası zor bir parkur olup, rota orman yollarından ve patikalardan geçerek Atkayası tepesinde sona ermektedir.
9.ROTA (Altınoluk-Darıdere Tabiat Parkı)
23,8 km / 485 m
Altınoluk - Darıdere Tabiat Parkı rotası zor bir parkur olup, rota orman yollarından ve patikalardan geçerek Darıdere Tabiat Parkı'nda sona ermektedir.
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