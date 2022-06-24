Pandeminin de etkisiyle doğaya ve doğa sporlarına olan ilginin arttığı bir gerçek. Doğa yürüyüşü ve keşfedilmemiş bölgelerde trekking yapmayı sevenler için Balıkesir yeni keşif alanları sunuyor. Misya Yürüyüş Yolları Projesi; Balıkesir'de ormanlık alanlarda doğa yürüyüşü yolları ve seyir terasları yapılarak doğa sporlarına yönelik altyapı çalışmalarının artırılmasıyla Balıkesir’de sosyal imkanların geliştirilmesi ve Eko Turizm potansiyelinin artırılması düşünülerek planlanmış bir proje.

Misya Yürüyüş Yolları Projesi kapsamında Edremit, Erdek, Dursunbey, Gömeç, İvrindi, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 22 adet yürüyüş rotası oluşturulup 3 ahşap seyir terası yapılmış. Bu rotaları yakından tanımak için okumaya devam edin...