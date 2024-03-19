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        Haberler Gastro Seyahat Türkiye'den büyüleyici manzaralar

        Eşi benzeri olmayan manzaralar

        Antik Kentler, doğal güzellikler ve eşi benzeri olmayan destinasyonları ile Türkiye'den cennet manzaralar

        Giriş: 19.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:44
        1

        Karadeniz'in vahşi dalgalarının dövdüğü ve katılaşmış lavların oluşturduğu 100 milyon yıllık bir burun üzerinde oturan, 1863 tarihinde inşa edilmiş, Inceburun Feneri, Sinop

        Fotoğraf: @muratdagaslan

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        Aspendos Antik Kenti o kadar iyi korunmuş bir Roma tiyatrosuna sahip ki, hala performanslara ve film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor, Aspendos, Serik, Antalya

        Fotoğraf: @aytekinuzar

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        Kaçkar Dağlarının ulaşımı en zor ve en yüksek kesimi Altıparmak Dağları'ndan Kaçkar Gölü manzarası, Rize

        Fotoğraf: @mistermimik

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        Parlak turkuaz rengi, nazar boncuğunu andıran neredeyse kusursuz yuvarlak şekli, eşsiz faunasıyla pek bilinmeyen Zara Canova Köyü'nde bulunan Ağgöl, Sivas

        Fotoğraf: @hasanilkay

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        Doğu Toroslar’da doğa mucizesi 12 km uzunluğundaki Sason Kanyonu, Mut, Mersin

        Fotoğraf: @tamergunal

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        Renklerini dağlardaki ağaçlardan alan, ilkbahar ve yaz aylarında yeşile, sonbaharda sarıya, kışın maviye bürünen Sülüklü Göl, Bolu

        Fotoğraf: @makyuzz

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        Kışın, beyaz bir tuvale benzer, bakıp bakıp hayaller kurulan, heyecanla renklenmeye hazır Ayder Yaylası, Rize

        Fotoğraf: @sibelciftcii_

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        Başkent Ankara'dan başlayıp karla kaplı ovalar ve dağlar boyunca ilerleyen, sizi çok seveceğiniz bir filmin içine çekercesine hipnotize eden manzaralar eşliğinde muhteşem bir tren yolculuğu başlar, Kars'a gidiş

        Fotoğraf: @goturkiye

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        Renkli deneyimlerle dolu Kapadokya'nın geçmişi MÖ 5000 yıllarına kadar uzanıyor

        Fotoğraf: @nuricorbacioglu

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        Fotoğrafı bile sizi heyecanlandırmaya yetti değil mi?, Kaçkar Dağları, Artvin

        Fotoğraf: @erol3937

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        Sanki kendinize ait adanın özel plajından denize giriyormuşsunuz hissi yaratan adalardan manzaralar, Göcek, Muğla

        Fotoğraf: @hasanilkay

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        Yılın her zamanı tadını çıkarabileceğiniz rengarenk sokakları, kafeleri, cam gibi deniziyle Bozcaada, Çanakkale

        Fotoğraf: @erolbest

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        Karia yürüyüş rotası doğal güzelliklerle dolu, cenneten bir köşe Merdivenli Koy, Datça, Muğla,

        Fotoğraf: @unlugulsh

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        Karadeniz Bölgesi'nin yemyeşil sık ormanlarının içinde gizlenmiş pek çok güzellikten biri, Palovit Şelalesi, RİZE

        Fotoğraf: @obayda1990

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        Seyahatinize biraz renk katmak isterseniz Isparta'daki lavanta bahçeleri Temmuz ve Ağustos aylarında biçilmiş kaftan, ISPARTA

        Fotoğraf: @aykutkaysi

        16

        Antalya'daki Kekova (Dolichiste) Antik Kenti'nde kano turu, Kekova, Antalya

        Fotoğraf: @goturkiye

        17

        15 km uzunluğunda kırmızı turuncu sarı renkteki kum tepelerinden oluşan Patara Plajı, Antalya

        Fotoğraf: @cagriselek

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        Renkli deneyimlerle dolu Kapadokya'nın geçmişi MÖ 5000 yıllarına kadar uzanıyor, Kapadokya, Nevşehir

        Fotoğraf: @nuricorbacioglu

        19

        Mavi sevenlerdenseniz mavinin tüm tonlarını bir arada sunan, Türkiyenin Maldivleri de diye de tabir edilen, enfes bir ortam, Salda Gölü, Burdur

        Fotoğraf: @erdltrk_

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        Güne mavi sulara dalarak başladığınız ve bütün gün sahilde rahatladığınız o yazın o günlerini özlüyor musunuz?, Kaputaş Plajı, Kaş

        Fotoğraf: @goturkey

        21

        Unutulmayacak manzaralardan "Alacakaranlıkta Galata Kulesi", İstanbul

        Fotoğraf: @tariksaroglu

        22

        Likya Yolu üzerindeki Montana tepesi, muhteşem bir Ölüdeniz manzarası sunar, Fethiye, Muğla

        Fotoğraf: @birhayalinpesinde

        23

        İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi Erciyes Dağı, bulutların üzerinde göz alıcı bir fotoğrafla selam veriyor, Erciyes Dağı, Kayseri

        Fotoğraf: @terekemeismail

        24

        Albay Koyu, Akyaka, Muğla

        Fotoğraf: @viewmugla

        #ht gastro