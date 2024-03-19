Eşi benzeri olmayan manzaralar
Antik Kentler, doğal güzellikler ve eşi benzeri olmayan destinasyonları ile Türkiye'den cennet manzaralar
Karadeniz'in vahşi dalgalarının dövdüğü ve katılaşmış lavların oluşturduğu 100 milyon yıllık bir burun üzerinde oturan, 1863 tarihinde inşa edilmiş, Inceburun Feneri, Sinop
Fotoğraf: @muratdagaslan
Aspendos Antik Kenti o kadar iyi korunmuş bir Roma tiyatrosuna sahip ki, hala performanslara ve film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor, Aspendos, Serik, Antalya
Fotoğraf: @aytekinuzar
Kaçkar Dağlarının ulaşımı en zor ve en yüksek kesimi Altıparmak Dağları'ndan Kaçkar Gölü manzarası, Rize
Fotoğraf: @mistermimik
Parlak turkuaz rengi, nazar boncuğunu andıran neredeyse kusursuz yuvarlak şekli, eşsiz faunasıyla pek bilinmeyen Zara Canova Köyü'nde bulunan Ağgöl, Sivas
Fotoğraf: @hasanilkay
Doğu Toroslar’da doğa mucizesi 12 km uzunluğundaki Sason Kanyonu, Mut, Mersin
Fotoğraf: @tamergunal
Renklerini dağlardaki ağaçlardan alan, ilkbahar ve yaz aylarında yeşile, sonbaharda sarıya, kışın maviye bürünen Sülüklü Göl, Bolu
Fotoğraf: @makyuzz
Kışın, beyaz bir tuvale benzer, bakıp bakıp hayaller kurulan, heyecanla renklenmeye hazır Ayder Yaylası, Rize
Fotoğraf: @sibelciftcii_
Başkent Ankara'dan başlayıp karla kaplı ovalar ve dağlar boyunca ilerleyen, sizi çok seveceğiniz bir filmin içine çekercesine hipnotize eden manzaralar eşliğinde muhteşem bir tren yolculuğu başlar, Kars'a gidiş
Fotoğraf: @goturkiye
Renkli deneyimlerle dolu Kapadokya'nın geçmişi MÖ 5000 yıllarına kadar uzanıyor
Fotoğraf: @nuricorbacioglu
Fotoğrafı bile sizi heyecanlandırmaya yetti değil mi?, Kaçkar Dağları, Artvin
Fotoğraf: @erol3937
Sanki kendinize ait adanın özel plajından denize giriyormuşsunuz hissi yaratan adalardan manzaralar, Göcek, Muğla
Fotoğraf: @hasanilkay
Yılın her zamanı tadını çıkarabileceğiniz rengarenk sokakları, kafeleri, cam gibi deniziyle Bozcaada, Çanakkale
Fotoğraf: @erolbest
Karia yürüyüş rotası doğal güzelliklerle dolu, cenneten bir köşe Merdivenli Koy, Datça, Muğla,
Fotoğraf: @unlugulsh
Karadeniz Bölgesi'nin yemyeşil sık ormanlarının içinde gizlenmiş pek çok güzellikten biri, Palovit Şelalesi, RİZE
Fotoğraf: @obayda1990
Seyahatinize biraz renk katmak isterseniz Isparta'daki lavanta bahçeleri Temmuz ve Ağustos aylarında biçilmiş kaftan, ISPARTA
Fotoğraf: @aykutkaysi
Antalya'daki Kekova (Dolichiste) Antik Kenti'nde kano turu, Kekova, Antalya
Fotoğraf: @goturkiye
15 km uzunluğunda kırmızı turuncu sarı renkteki kum tepelerinden oluşan Patara Plajı, Antalya
Fotoğraf: @cagriselek
Renkli deneyimlerle dolu Kapadokya'nın geçmişi MÖ 5000 yıllarına kadar uzanıyor, Kapadokya, Nevşehir
Fotoğraf: @nuricorbacioglu
Mavi sevenlerdenseniz mavinin tüm tonlarını bir arada sunan, Türkiyenin Maldivleri de diye de tabir edilen, enfes bir ortam, Salda Gölü, Burdur
Fotoğraf: @erdltrk_
Güne mavi sulara dalarak başladığınız ve bütün gün sahilde rahatladığınız o yazın o günlerini özlüyor musunuz?, Kaputaş Plajı, Kaş
Fotoğraf: @goturkey
Unutulmayacak manzaralardan "Alacakaranlıkta Galata Kulesi", İstanbul
Fotoğraf: @tariksaroglu
Likya Yolu üzerindeki Montana tepesi, muhteşem bir Ölüdeniz manzarası sunar, Fethiye, Muğla
Fotoğraf: @birhayalinpesinde
İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi Erciyes Dağı, bulutların üzerinde göz alıcı bir fotoğrafla selam veriyor, Erciyes Dağı, Kayseri
Fotoğraf: @terekemeismail
Albay Koyu, Akyaka, Muğla
Fotoğraf: @viewmugla