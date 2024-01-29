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En ucuz 15 ülke Bütçe dostu seyahat planı mı yapıyorsunuz? Fazla para harcamayacağınız 15 ülke ve bu ülkelerdeki lüks imkanlar... Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:04 facebook

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Dünya turunuza bütçenizden ödün vermeden devam etmek mi aslında imkansız değil. Seyahat etmek, lüks içinde konaklamak ve unutulmaz anılar biriktirmek için fazla para harcamanıza gerek yok. İşte, bütçe dostu lüksün kapılarını aralayacak, en ekonomik ve lüks ülkelerin listesi...

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FİJİ Fiji'de ortalama aylık yaşam maliyetiniz 773 ABD doları olacaktır, böylece Fiji adalarındaki yaşamın tadını çıkarabilir ve ünlü mercan resifleri de dahil olmak üzere güzel doğayı ucuz lüks içinde keşfedebilirsiniz.