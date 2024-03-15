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Yer altı dünyasının tuhaf harikaları Birçok insan için yerin derinliklerine inmek rahatsız edicidir. Bu turistik merkezlerden bazılarını insanlar yapmış, bazılarını doğa. Listede Türkiye'den de bir yer var. Habertürk Giriş: 15.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:27 facebook

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Zifiri karanlık bir uçuruma ya da dünyanın merkezindeki gizemlere doğru dalmanın korkutucu bir yanı vardır. En iyi ihtimalle bile yerin altında olmak klostrofobi (kapalı alan korkusu) hissetmenize neden olabilir, kaçamayacak gibi hissedip korkabilirsiniz.

Ne var ki insanlar var olduklarından beri madencilik için ya da mağaralarda korunaklı bir yaşam için yer altına inmiş. Yani yer altında saklı hâlde bulunan muhteşem fakat tuhaf cazibe merkezleri bulmak şaşırtıcı değil. Bu turist merkezlerinden bazılarını insanlar yapmış, bazılarıysa doğal harikalar. Bu muhteşem yer altı merkezlerinden dünyanın dört bir yanında bulabilirsiniz.

En sevilen ve popüler yer altı harikaları

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Zipaquirá Tuz Katedrali, Kolombiya Mühendislerin, madencilerin ve heykeltıraşların 200 metrelik tuz, kaya ve minerallerin altına bir katedral oymayı başarmaları inanılmaz etkileyici. Ancak Kolombiya'daki Zipaquirá Tuz Katedrali, bu başarının ötesinde. Güzelliğiyle insanı şaşırtan katedral, kesinlikle bir sanat eseri. Işık, katedralin içinden süzülüyor, odaları ve tünelleri mavi-mor sisle dolduruyor. Pazar günü katedrale giderseniz daha da tuhaf bir şey keşfedersiniz: Burası hâlâ kullanılan bir Roma Katolik kilisesi.

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Salina Turda Tuz Madeni, Romanya “Transilvanya yer altı lunaparkı” dendiğinde aklınıza korku filmleri gelebilir. Ama burası aslında hiç de ürkütücü değil. Yer altında, mağaramsı bir tuz madeninde inşa edilmiş olan Salina Turda da tam bir turist merkezi. Dönme dolaba binebilir, mini golf ya da bowling ve masa tenisi oynayabilir hatta bir maden gölünde tekne gezintisi yapabilirsiniz. Bir lunaparktan görmeyi bekleyeceğiniz hız trenleri olmasa da Salina Turda, muhteşem manzarası sayesinde bu eksiği fazlasıyla kapatıyor.