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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İngiliz kocası öldürdü! Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti

        Kadın cinayetlerine başkentten gelen acı bir haber daha eklendi. Çekyalı iş kadını Victoria Verai, İngiliz kocası Thomas Blyth tarafından öldürüldü. Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi. Thomas Blyth'in cenazesi yakınlarına teslim edilirken Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:55
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        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
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        Ankara'da eşi Çekyalı iş kadını Victoria Vera Blyth'i (35) vurup, aynı silahla yaşamına son veren Thomas Blyth'in (53) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

        DHA'nın haberine göre İngiltere vatandaşı Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran'da, Çankaya İncek'te oturdukları villada tartışma çıktı.

        Victoria'nın cep telefonundaki mesajlar nedeniyle başladığı ileri sürülen tartışma büyüdü. Thomas Blyth, eşini vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. En büyüğü 14 yaşında 3 çocukları bulunan Blyth çifti, hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çocuklar ise Türkiye'ye gelen yakınlarına teslim edildi.

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        5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

        Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlandı. Thomas Blyth'in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı. Soruşturma sürüyor.

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        #Victoria Vera Blyth
        #haberler
        #Thomas Blyth
        #Son dakika haberler
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