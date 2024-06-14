Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!

Ankara'da eşi Çekyalı iş kadını Victoria Vera Blyth'i (35) vurup, aynı silahla yaşamına son veren Thomas Blyth'in (53) cenazesi, ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı.

DHA'nın haberine göre İngiltere vatandaşı Thomas Blyth ile Çekyalı eşi Victoria Vera Blyth arasında 11 Haziran'da, Çankaya İncek'te oturdukları villada tartışma çıktı.

5 YIL ÖNCE ANKARA'YA GELMİŞ

Petrol sondaj işleri üzerine faaliyet gösteren şirketin sahibi olan ve işi nedeniyle 5 yıl önce Ankara'ya yerleşen Thomas Blyth ile daha sonra yanına gelen ve Ankara'da spor, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleyen Victoria Vera Blyth'in otopsi işlemleri tamamlandı. Thomas Blyth'in cenazesi, yapılan işlemlerden sonra bugün ülkesine götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi. Victoria Vera Blyth'in cenazesi ise henüz teslim alınmadı. Soruşturma sürüyor.