Dünyanın en büyük yolcu gemileri
Cruise gemilerinde opera salonlarından su parklarına, yüzme havuzlarından golf sahalarına kadar her türlü etkinlik alanı bulunuyor.
5. OASİS OF THE SEAS
225 bin ton ağırlığında ki yolcu gemisi 16 güverteye sahip. 361 metrelik Cruise gemisi 6780 bin yolcu kapasitesine sahip.
4. HARMONY OF THE SEAS
İnşası 2016 yılında yapılan ve bir dönemin en büyük yolcu gemisi unvanına sahipti. 226 bin tonluk Harmony of The Seas, 16 güverteye sahip ve 6687 yolcu kapasitelidir.
3. SYMPHONY OF THE SEAS
Bir zamanlar dünyanın en büyük yolcu gemisi olarak geçen Symphony of the Seas, seferlerini 2018 yılından beri devam ettiriyor. Geminin içerisinde 16 adet güverte bulunuyor. Ağırlığı ise 230 bin ton ve yolcu kapasitesi 5400 bin.
2.WONDER OF THE SEAS
Wonder of The Seas şu anda dünyanın en büyük gemi unvanını koruyor ancak sırasını Icon of The Seas’a bırakacak gibi duruyor. Yolcu gemisi 236, 857 bin ton ağırlığında. Yolcu kapasitesi ise 6.988 bin.
1.ICON OF THE SEAS
Royal Caribbean’ın merakla beklenen yolcu gemisi, dünyanın en büyük Cruise gemisi unvanına sahip olan Wonder of The Seas’i geride bırakacak gibi gözüküyor. Yeni Titanik olacağı düşünülen gemi, 28 Ocak 2024’te ilk seferini yapacak.
Icon of The Seas yolcu gemisinin içerisinde yok yok! Adeta bir yaşam alanı ve cazibe merkezi olacak gemide deniz üstündeki gemilerde bulunan dünyanın en büyük su parkı yer alacak.
Geminin içerisinde restoranların, barların ve pek çok etkinliğin bulunduğu dev bir ‘Central Park’ muadili bulunacak.
8 ayrı mahalle gemide yer alacak ve üç katı sadece ailelere ayrılacak. İçerisinde buz pateni pisti, golf sahası, hatta 47 metrelik şelale bile olacak. Icon of the Seas tamamlandığında 20 güverteye sahip olacak. Uzunluğu ise 365 metre ve 250.800 gros ton ağırlığında.
Dünyanın en büyük yolcu gemisinin maliyeti ise 2 milyar doları aşıyor!
Royal Carribbean Group Başkanı ve CEO’su Jason Liberty “Her yeni gemiyle seyahat endüstrisinde çıtayı yükseltiyoruz. Müşterilerimiz, gemiye adım attıkları andan itibaren en iyi tatil deneyimini yaşayacaklar" dedi.
Ayrıca Icon of The Seas, kruvaziyer hattının yakıt hücresi teknolojisine sahip en temiz yanan deniz yakıtı sıvılaştırılmış doğalgaz LNG ile çalışacak.
Fotoğraflar: Royal Carribbean