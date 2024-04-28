HT Gastro
Seyahat

En ünlü 54 antik kent Google haritasında!

Kent, mimarlık ve tasarım içerikleri üreten Kaan Çorbacı en önemli antik kentlerimizi google haritasına taşıdı.

Giriş: 28.04.2024 - 05:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 06:00
Necmiye Uçansoy
nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Seyahat En ünlü 54 antik kent Google haritasında!

Harita
1

Arykanda, Antalya

Antalya'nın batı ilçelerinden Finike'nin sınırları içerisinde yer alan Arykanda Antik Kenti'nin ismi Likya dilinde "Ary-ka-wanda", "yüksek kayalığın yanındaki yer" anlamına geliyor. 4 bin yıllık izler barındıran Arykanda, Likya bölgesinin en özgün kentlerinden biri olarak gösteriliyor. Şahinkaya diye bilinen sarp bir kaya yüzeyinin dibinden başlayan, eğimli arazi üzerinde yer alan antik kent, tiyatro ve mezar anıtları başta olmak üzere büyük ölçüde sağlam kalmış yapılarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

2

Knidos, Muğla

Muğla'nın Datça ilçesindeki 2 bin 600 yıllık Knidos Antik Kenti'nin görkemli yapıları, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde özel konumu, geçmişte birçok ünlü bilim insanına ev sahipliği yapmasıyla bilinen Knidos Antik Kenti'ndeki tarihi yapılarda yürütülen kazı, rölöve, restitüsyon, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Astronomi ve matematik bilimci Eudoksus, doktor Euryphon, ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri olarak gösterilen İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos'un yaşamına tanıklık ettiği rivayet edilen Knidos Antik Kenti'ne karadan ve denizden ulaşılabiliyor.

3

Anemurium , Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan ve yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan tarihi yapılarla ziyarete gelenleri 2 bin yıl öncesine götüren Anemurium Antik Kenti'nde karada temizlik, kazı ve restorasyon çalışmaları sürerken, diğer taraftan da alanında uzman arkeolog dalgıçlarla zamanla 50 metre kıyıya doğru gelen denizin derinliklerinde kalan şehrin kalıntılarının yanı sıra antik limanı da tespit edilmeye çalışılıyor.

4

Tlos, Muğla

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan ve aslına uygun restore edilen tiyatro, yeni oyunların sahnelenmesi için hazırlanıyor. Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'un başkanlığında 12 ay kazı çalışması yapılıyor. UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentteki tiyatro, bölgede bulunan parçalarıyla aslına uygun restore ediliyor. Titizlikle devam eden çalışmalarla tiyatronun eski ihtişamına kavuşturulması planlanıyor.

5

Nysa, Aydın

Nysa, Aydın ilinin Sultanhisar ilçesi sınırlarında yer alan bir antik kent örenidir. Tarihi MÖ 3. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Karia kentlerindendir. Antik dönem tarihçisi ‘Stephanus’ MÖ 3. yüzyılda Seleukos’un oğlu I. Antiokhos Soter tarafından eşi adına şehri kurdurduğu bazı kaynaklarda göstersede, Kent ile ilgili en önemli bilgileri yaşamının büyük bölümünü Nysa'da geçiren ünlü Coğrafyacı Strabon'dan almaktadır. Strabon devrin en önemli eğitim merkezlerinden biri Nysa'da eğitim görmüştür. 130 yıllarında yapıldığı tahmin edilen ve bin 893 yıldır ayakta duran Nysa Kütüphanesi, Efes'teki Celsus Kütüphanesi'nden sonra Anadolu'nun en iyi korunmuş antik çağ kütüphanesi olarak ziyaretçilerini bekliyor.

6

Kültepe, Kayseri

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe sadece tabletleriyle bilinen bir yer değil. Kültepe'de yapılan kazılarda en az 6 bin yıl önceye kadar giden bir yerleşim silsilesi tespit edildi ve daha erken dönemlere doğru da kazılar devam etmekte. Tabi ki Kültepe'yi öne çıkaran kısım özellikle ikinci bin yılda Asurlu tüccarların gelmesi ve burada bir sistem oluşturmasıyla birlikte ticaretin başlaması. Neredeyse Mezopotamya'nın en güneyinden başlayarak bütün her tarafı kapsayacak şekilde ağ kuran Asurlular, elde ettikleri malzemeleri Anadolu'ya getirmişler, altın ve gümüş karşılığında satmışlar. Fakat Kültepe'nin bu sistemli ticareti 300 yıl kadar sürmüş, yaklaşık olarak milattan önce 1700'lü yıllarda bu ticaret kesintiye uğramış. Yaklaşık olarak 900 yıl kadar Kültepe'de yerleşim olmamış. Tam Hitit'ler dönemine gelen zaman diliminde Kültepe'de bir yerleşim yok. Bunun çeşitli sebepleri var ama bu süreden sonra yine 'Demir Devri' dediğimiz yaklaşık 8. yüzyıla tarihlenen dönemlerden itibaren tekrar yerleşim kurulmuş ve kesintisiz olarak Selçuklu Dönemi'ne kadar devam etmiş. Kültepe'de tabletlerin yanında geç dönemlere ilişkin çeşitli anıtsal yapıları süsleyen kabartmalar, steller de var. Onların yanında daha çok 'Geç Demir Çağı' dediğimiz dönemlere ilişkin yerleşim tabakaları var. Asıl dikkat çeken kısmı 'Helenistik dönem' dediğimiz yani aşağı yukarı 300'lerden sonraki döneme ait çok ilginç veriler var. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda biliyoruz Kültepe'de yoğun bir Helenistik Dönem yerleşimi var. Buna ilişkin yapılar da tespit edildi. Kutsal yapı olması gereken yerde çeşitli heykeltraş eserleri, o döneme ait oldukça güzel seramikler bulundu

7

Sebaste, Uşak

Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu.

8

Blaundus, Uşak

Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kurulan ve bugün Uşak'ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde yer alan Blaundus Antik Kenti, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

9

Zeugma, Gaziantep

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma, 2024'te 600 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

10

Gordion, Ankara

Anadolu'nun ve başkentin piramitlerine evi sahipliği yapan Gordion, Ankara'nın ilk, Türkiye'nin 20'nci Dünya Mirası Listesi'ne giren kültürel miras varlığı oldu.

11

Dara Antik Kenti Mardin

Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır.

12

Karahantepe, Şanlıurfa

Karahantepe, Şanlıurfa’nın 60 kilometre doğusundadır. 12 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Şanlıurfa’nın, antik kent Ur Kaśdim (Kaldealıların Şehri) olduğuna inanılır. Urfa, bölgede gelişmiş tüm uygarlıkların mirasını taşır. Son arkeolojik çalışmalar, Karahantepe’nin Göbeklitepe’den bile daha erken olabileceğini göstermektedir. Bu durum sitenin dünyanın bilinen en eski Neolitik bölgesi olduğunu göstermektedir. Nevali Çori ve Göbeklitepe’de olduğu gibi Karahantepe’de de benzer bir yerleşim planı bulunmaktadır. Karahantepe ve tüm Şanlıurfa bölgesi, dünyanın bilinen tarihini değiştirmeye devam etmektedir.

13

Perre, Adıyaman

Antik Çağ'da Perre Antik Kent'i Helenistik dönem krallıklarından Kommangene Krallığı'nın beş büyük şehirlerinden biri olduğu antik kaynaklarda geçmektedir. Antik kent Perre tarihi hakkındaki ilk bilgiler, Bizans dönemi kayıtlarında yer alan Niceaia- Birinci İznik konsili toplantısı için Eyalet adına temsilci gönderdiği antik belgelerden anlaşılmaktadır. Ayrıca M. S.433 yılında bahsedilen mektuplarda adı geçtiği sanılan ören yeri yerleşimi ise ilk temel taşlarının işlenişi, şekil almış olması Kommagene Krallığı ve Roma dönemi izleri taşıdığını 2009 yılında antik kent hakkında araştırma yapan belgesel yönetmeni Tekin Gün günlüklerinde geçmektedir.

14

Arslantepe, Malatya

Arslantepe Höyüğü Malatya'nın 7 km. kuzeydoğusunda yer alan bir arkeolojik yerleşim. Türkiye’deki en büyük höyüklerden biri. 30 metre yükseklikteki höyük MÖ 5 bin yıllarından MS 11. yüzyıla kadar iskan edilmiş. Önce Roma köyü daha sonra da Bizans nekropolü olarak kullanılmış. 2021 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Kazılarda MÖ 3600-3700 yılına ait olduğu düşünülen yirminin üzeri mezar ile altı ev kalıntısı ve küp içerisinde iki çocuk iskeleti, bir tapınak, bir saray, çok sayıda mühür ve ustalıkla yapılmış madeni eşyalar bulunmuş.

15

16

Göbeklitepe, Şanlıurfa

"Tarihin sıfır noktası" kabul edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe insanlık tarihinin en önemli miraslarından biri. Neolitik Çağ gibi avcı-toplayıcı toplumlara dair anlayışımızı büyük ölçüde değiştirdi. Göbeklitepe’de ilk kazı çalışmaları 1995 yılında başladı ve kısa sürede içerisinde hayvan motifleri ve geometrik şekillerle süslenmiş, T biçimli dikilitaşlar, çeşitli insan ve hayvan heykelleri, taş ve kemik aletler ile dönemin beslenme ekonomisini yansıtan bitki ve hayvan kemikleri gibi birçok kalıntıya ulaşıldı. Göbeklitepe’deki çalışmalar insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olan yerleşik ve üretici yaşamın nasıl ortaya çıktığına dair önemli bilgiler sağladı.

17

Selge, Antalya

Antalya Selge Antik Şehri sınırları içerisinde 65 milyon yıllık konglomera kayalardan oluşan ve ayakta duran insanları andırması nedeniyle “Adam Kayalar” olarak adlandırılan bölge, doğal yürüyüş parkurları ile doğa sporları yapan insanların uğrak yerleri arasında yer alıyor.

18

Kibyra, Burdur

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, gün doğumunda güzel bir görüntü oluşturdu. Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü antik kent, gün doğumunda dron ile görüntülendi.

19

Laodikya, Denizli

Helenistik döneme ait Laodikya Antik Kenti. Hristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birisine sahip olan kent M.Ö 3. Y.Y'da Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kuruldu. Laodikya Antik Kenti, Denizli'ye 6 km uzaklıkta bulunuyor.

20

Sagalassos, Burdur

Antik Yunan'da Pisidya'nın başkenti olan bu şehrin çoğu yapısı kısmen de olsa ayakta kalabilmiş. Bunların en iyi durumda olanı ise tiyatro bölümü. Batı Toroslar'ın bir parçası olan Ağlasun dağının güney eteklerinde, 1450–1700 m yükseklikteki meyilli bir arazi üzerine kurulu kenti ilk olarak 1706'da Paul Lucas keşfetmiş, arkeolojik kazılar ise 1990'da başlatılmış. Çeşmelerinin görkemiyle anılan Sagalassos, dünyanın en yüksek rakımlı, 9 bin kişilik tiyatrosu ve kendine has kaya mezarlarıyla bilinir. Sagalassos'ta bulunan ve Traian dönemine tarihlenen Ares, Herkül, Hermes, Zeus, Athena ve Poseidon büstleri Antik Dönem heykeltıraşlığının önemli örneklerinden sayılıyor.

21

Hierapolis, Denizli

Osmaniye sınırları içinde Kesmeburun, Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında yer alan ve geçmişi Pers İmparatorluğu dönemine kadar uzanan Kastabala (Hierapolis) Antik Kenti, Antik Kilikya Bölgesi'nin önemli kentlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ceyhan Nehri’nin yakınlarında küçük bir ovaya hakim konumda bulunan antik kent; sütunlu caddesi, tiyatrosu, hamam yapısı, kiliseleri ve tarihi kalesi ile günümüze kadar ayakta kalabilen yapılarıyla dikkat çekiyor. 2 bin 700 yıllık antik kent, Çukurova'nın Efes'i olarak da biliniyor.

22

Afrodisias, Aydın

Aphrodisias, antik Karya'da oldukça iyi korunmuş bir şehirdir. Aydın'ın 100 km doğusunda yer alan sit alanına Aydın, İzmir ve hatta Antalya'dan günübirlik bir gezi için kolayca ulaşılabilir. Şehir, antik çağda Afrodit Tapınağı ve mermer heykelleri ve heykeltıraşları ile ünlüydü. Aphrodisias, Romalıların soylarını Aphrodite ve oğlu Aeneas aracılığıyla sahiplenmesiyle Roma İmparatorluğu döneminde zenginleşti. Efes Artemis'ine benzeyen Afrodisias Afrodit, ikonografisinde de görüldüğü gibi Anadolu Ana Tanrıçası'nın devamıydı. Anadolu Ana Tanrıçası, Neolitik dönemde Çatalhöyük zamanından itibaren Anadolu'da güçlü ve hakim bir külttü.

23

Tripolis, Denizli

Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde yer alan bu gösterişli yamaç kentinin şehircilik anlayışı, döneminin zengin kentlerinden bir olduğuna işaret eder. Üç bölgenin kesişim yerinde kurulan "Üç Şehir" anlamındaki Tripolis Antik Kenti'nin en önemli yapıları tiyatro, hamam, şehir binası, kale, surlar ve su yollarıdır. Kazı çalışmaları 2013 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan kent, antik kent meraklıları için yeni bir keşif alanı sunar.

24

25

Alacahöyük

26

27

28

Karatepe Aslantaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki 2 bin 700 yıllık yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne "Karatepe Yazıtları" adıyla kaydedildi.

29

30

31

Aspendos, Antalya

Antalya'nın 40 km doğusunda, antik çağda Eurymedon olarak adlandırılan Köprüçay Nehri üzerinde yer alır. Eurymedon Nehri, Yunanlılar ve müttefikleri arasındaki Eurymedon Savaşı (M.Ö. 5. yüzyıl) ve Xerxes I. Pers İmparatorluğu nedeniyle eski zamanlarda ünlüydü. Savaş, hem suda hem de karada gerçekleşen ilk savaş olarak bilinir. Bugün, site esas olarak görkemli Roma tiyatrosuyla ünlüdür - sadece Roma döneminin en iyi korunmuş tiyatrosu değil, aynı zamanda aynı dönemin en iyi tasarlanmış tiyatrosudur. Selçuklu Türkleri, kervansaray ve saray olarak kullanılmak üzere inşa edildikten yaklaşık bin yıl sonra antik tiyatroyu yenilediler. Bu tadilat tiyatronun günümüze neredeyse hiç bozulmadan ulaşmasını sağladı. Aspendos'taki tiyatro, sahne binasının hala orijinal yüksekliğinde ayakta olduğu ve sadece nişlerdeki heykellerin eksik olduğu antik tiyatronun tek örneğidir. Diğer önemli yapılar arasında büyük bazilika, agora, çeşme, su kemerleri ve arkeologlar için hayranlık uyandıran iki benzersiz sifon sistemi bulunmaktadır.

32

33

Termessos, Antalya

Büyük İskender'in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu, yaban hayatı ve endemik bitkileriyle dikkati çekiyor. Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan, Türkiye'nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos'a giden ziyaretçiler, yürüyerek ulaştıkları sarp kayalıklar üzerindeki tiyatrodan Antalya'yı seyretme, bölgedeki bitki florasını inceleme, kuş seslerini dinleme, dağ keçisi başta olmak üzere bazı yaban hayvanlarını görme fırsatı yakalıyor.

34

35

36

37

38

Letoon

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Antik Kenti, bünyesinde barındırdığı 3 tapınak ve yazıtlarla Likya tarihinin aydınlanmasına katkı sağlıyor. Kumluova Mahallesi'nde bulunan, 1988'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan kent, "Likya medeniyetinin dini merkezi" olarak biliniyor. Bünyesinde barındırdığı Leto, Apollon ve Artemis adına yapılmış tapınaklar, yazıtlar ve heykel kaideleriyle Likya tarihinin gün yüzüne çıkmasına katkı sunan kentte kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

39

Patara

Likya kentlerinden biri olan ve Likya Birliği'nin başkentliğini yapan Patara Antik Kenti, dünyanın dört bir yanından Antalya'nın Kaş ilçesine ziyarete gelen yerli ve yabancı turistleri adeta geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

40

41

Kaunos

42

Stratonikeia

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında 1900 yıllık çocuk ayak izleri gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ediyor. Helenistik, Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, önemli eserler bulunuyor.

43

Kedrai

Gökova Körfezi'ne hakim konumda bulunması, sadece denizden ulaşılması ve korunaklı limanlarıyla dikkati çeken Kedrai Antik Kenti'nde yer alan tiyatro ile surlar gün yüzüne çıkarılıyor. Muğla'da Apollon Tapınağı, tiyatro ve mezarlık kalıntılarının bulunduğu adadaki Kedrai Antik Kenti'ne ulaşan kazı ekibi, tarihi kalıntıları gün yüzüne çıkarıyor.

44

45

46

47

Efes

Türkiye'nin en eski turizm noktalarından biri olan Efes, 8500 senelik geçmişiyle yılda ortalama dünyanın her coğrafyasından gelen 2,5 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın ortak mirası olduğu 2015 yılında tescillenerek UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Efes, ziyaretçilerine, milattan önce 6500 yılından bu yana biriktirdiği kültürel mirası sunuyor. Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla dayanan Efes Antik Kenti, Celsus Kütüphanesi gibi yapılarıyla antik dönemin mimarisinin en seçkin örneklerini barındırıyor.

48

49

50

51

52

53

Asos

54

Troya

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
4 yılda oluşturuldu, 850 km uzunluğunda
Doğada yürüyüp yeni insanlar, yeni lezzetler keşfetmenin keyfini yaşamak isteyenler için 46 etaptan oluşan Karia Yolu çok ideal.
Cancun'a gitmek için 10 sebep
Karayip Denizi'nin en sıcak tatil noktaları olan Cancun ve Tulum'un doğal güzellikleri ve turkuaz suları keşfedilmeye değer. Gezilecek çok sayıda doğa harikası yerin, muhteşem plajların olduğu, zamanın adeta durduğu Cancun ve Tulum'u seyahat listenize eklemeyi unutmayın.
Kıpkırmızı bir tren: Bernina Ekspresi
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Manzara daha rahat izlenebilsin diye tavana doğru camla dönen pencerelerden buzullar, göller, tüneller, ünlü Brusio Spirali izlenir. Gözlerinizin önünden akan harika bir filmin içindeymişsiniz hissi veren tren yolculuğu hakkında bilmeniz gereken her şey.
Derinkuyu yeraltı şehri ve diğerleri
Birçok insan için yerin derinliklerine inmek rahatsız edicidir. Bu turistik merkezlerden bazılarını insanlar yapmış, bazılarını doğa. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Cennet Antalya
Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yerlerinden biri. Her köşe başında onlarca antik medeniyetin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz...
Dünyanın en fazla turist çeken ülkesi
Dünyanın en fazla turist alan ülkesi olmasına şaşmamak gerek. Fransa’yı sadece Paris olarak görmek yerine ülkenin sıra dışı güzellikteki yerlerine doğru yola çıktığınızda benzersiz manzaralar sizi bekliyor.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları dolaşırım.
Mimaride devrim yaratan 7 Roma eseri
Roma mimarisi önceki mimarilere hiç benzemiyordu. Kolezyum, Trajan Pazarları, Caracalla Hamamları, Maxentius Bazilikası, Roma'daki mimari devrimin ardından ortaya çıkan yapılardır. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.
Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nın müze olması sosyal medyanın gündeminde... Adadaki 'Tahaffuzhane' adı verilen ana bina müze haline dönüştürülecek.
2024 Yunan adaları kapı vizesi rehberi
2024 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak (kapıda vize ile) 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu adalar hangileri? Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar? Yunanistan kapı vizesine nasıl başvurulur?
Rize yaylaları
Rize yaylalarına tatil planı yapıp Kaçkar’ın eteklerinde olağanüstü bir hava ve bitki örtüsünü görmeye karar verdiyseniz ulaşım ve konaklama için gezi rehberimizden faydalanabilirsiniz.
Bayram rotaları
Bayram hareketliliği başladı, 9 günlük tatil için planlar yapılıyor. Büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek. Eşi dostu akrabaları görme, yakın yerlere kaçma, depoları fulleyip uzun yola çıkma planları yaparken bu listemize de göz atın.
Bayramda İstanbul'da mısınız?
İstanbul'un tadı bahar aylarına denk gelen bayram günlerinde çıkıyor. Memleketine ya da tatile gidenlerle beraber nüfusun azaldığı İstanbul'da gidebileceğiniz pek çok yakın yer alternatifi var. Hem şehir içinde hem de şehre yakın bölgelerde.
9 günlük bayram tatili için 9 alternatif
Sayısız ve benzersiz tatil alternatifleriyle dolu ülkemiz adeta bir cennet.
Bayramın en renkli semtleri
Bu bayram İstanbul'un en renkli sokaklarını geziyoruz...
Bayram tatili için en güzel tatil rotaları
Bu yıl 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili bizi bekliyor.
Japonya’yı keşfet
Ziyaretçiler Japonya'ya hep çok uzaklardan geliyor, Japon mutfağının tadına bakıyor, dağların huzurunda sükunet buluyor, şehirlerin ihtişamına kapılıyorlar.
Gerçeküstü manzaralar
Gerçeküstüymüş gibi görünen muhteşem manzaralar... Seyahat listenize eklenmeyi kesinlikle hak eden 51 yer. 2 tanesi Türkiye'den...
İstanbul'da sanat dolu bir gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, sanat dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Hem büyüleyici hem vizesiz!
Ramazan bayramında Türk turistin bayram rotası bu sene Karadağ olacak. Bayramda Türk turist rekoru bekleniyor... Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden...
Sakin şehir sayısı 25 oldu
Sakin Şehir ne demektir? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı ve neden aldı?
Mevsimine uygun balık...
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Eşi benzeri olmayan manzaralar
Antik Kentler, doğal güzellikler ve eşi benzeri olmayan destinasyonları ile Türkiye'den cennet manzaralar
Fotoğrafçıların uğrak yeri
Kars, Ani Ören Yeri, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi
Dünyanın en büyük yolcu gemileri
Cruise gemilerinde opera salonlarından su parklarına, yüzme havuzlarından golf sahalarına kadar her türlü etkinlik alanı bulunuyor.
Ege'nin gözbebeği: İzmir
Antik çağda Smyrna olarak bilinen İzmir 8500 yıldır yerleşim yeri olarak kullanılıyor.
Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik
Kuş cıvıltıları içinde, kayalıklar ve ormanla çevrelenmiş derin Turkuaz gölü ile meşhur, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik, ziyaretçilerine huzur veriyor.
2024’te ziyarete değer şehirler
Dünyaca ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet 2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi ülke ve şehirleri açıkladı: Moğolistan, Hindistan önerilen ülkeler arasında yer alırken İzmir keşfedilmesi gereken ilk 10 şehir listesine girdi.
Kilis: Hem gezmeye hem mutfağına doyum olmaz
Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim kent Kilis'in sokaklarında gezerken tarihe de tanıklık edeceksiniz.
Çiftler için en romantik tatil noktaları
Mükemmel bir romantizm için gidebileceğiniz onlarca tatil rotası mevcut.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Cennetin kapısı: Tianmen Dağı
Çin'de yer alan Tianmen Dağı "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor.
Lonely Planet seçti: Dünyanın en iyi 100 plajı
Lonely Planet dünyanın en iyi 100 plajını seçti. Listede Türkiye'den Kabak Koyu da yer aldı.
En ucuz 15 ülke
Bütçe dostu seyahat planı mı yapıyorsunuz? Fazla para harcamayacağınız 15 ülke ve bu ülkelerdeki lüks imkanlar...
Gizli hazine Mardin
Türkiye’nin binlerce yıllık tarihi her köşesinde görünebilen antik şehri Mardin.
Rize'nin yaylaları
Farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize'deki yaylaları listeliyoruz. Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer.
Tarihi taş şehir: Gjirokastra
Osmanlı izleri taşıyan Arnavutluk’un taş şehri Gjirokastra, tarihin tanığı olmuş, özgün taş ev ve sokaklarıyla ziyarete değecek bir Balkan durağı…
Büyülü durgun sular: Kerala
Hindistan’da bulunan Kerala bölgesi son derece yerinde bir ifadeyle tanınıyor; Tanrı’nın Ülkesi.
Gezen mi okuyan mı?
Bize sorarsanız okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür. 
İtalya’nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Merak edilen 6 tren rotası
Farklı ülkeleri gezmek için en uygun araç artık trenler...
Sarıyer’in bazı güzellikleri
Sarıyer'e gidip de görmeden dönmeyin diyeceğimiz bir takım güzellikler...
En havalı semtler
TimeOut dergisi dünyanın en havalı semtlerini seçti. Listede Türkiye'den de bir semt yer aldı.
Misya yürüyüş yolları
Balıkesir'deki Misya Yürüyüş Yolları olarak adlandırılan 22 yürüyüş rotasından her biri unutulmayacak bir trekking deneyimi vadediyor.
Samos Adası
Ortadoğu mutfağının en iyileri
Bugün Ortadoğu mutfağı, her coğrafyada büyük bir ilgi görüyor ve bu ilginin giderek artacağı da kolaylıkla öngörülebilir.
Polis memuru meslektaşlarına ateş açtı
Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarının şehit olduğunu açıkladı
Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını son 4 maça taşıdı. Sarı-lacivertlilere üç puanı getiren golleri Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci kaydederken, siyah-beyazlıların tek sayısı Cenk Tosun'dan geldi. Beşiktaş, Al Musrati'nin 25. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
İYİ Parti'nin yeni lideri belli oldu
İYİ Parti 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda seçimin 3'üncü turu gerçekleşti. Olağanüstü Kurultay'da Müsavat Dervişoğlu 611, Koray Aydın ise 548 oy aldı. Bu sonuçlarla İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu seçildi. Dervişoğlu teşekkür konuşmasında "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. Meral Akşener de sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kutladı. İYİ Parti'nin yeni GİK üyeleri de belli oldu
Kayıp balıkçıdan 17 gün sonra acı haber!
Adana'nın Kozan ilçesinde, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Kavşak Bendi Barajı Gölü'nde balık tutarken suya düşen 35 yaşındaki Oktay Sarıtiken'in, yapılan arama çalışmalarının 17’nci gününde cansız bedenine ulaşıldı
Küresel ısınma erken ergenlik sebebi!
Erken ergenlik, beklenen yaştan önce hormonal ve fiziksel olarak ergenlik belirtilerinin başlaması anlamına geliyor. Erkeklerde 9, kızlarda ise 6-8 yaştan önce ergenliğin başlaması "erken" kabul ediliyor. Dr. Şirin Seçkin, "Dünya ısındıkça ergenliğe girme yaşı da düşmeye başladı" açıklamasında bulundu. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Çakıroğlu ve Sürmeneli Avrupa Şampiyonu!
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu 52 kilo finalinde Rus rakibi Anastasia Kool'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Çakıroğlu'ndan birkaç saat sonra farklı bir siklette maça çıkan Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli de Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya kazandı
İsrailliler yine sokaklara indi
İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması yapılması ile Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi
4,5 yıllık hasret bitti!
Trendyol Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlılar karşısında 4,5 yıl sonra ilki yaşadı.
Bilim insanları uyardı
Muğla'da dünyadaki ünlü fizikçilerin katıldığı konferansta Nobel Ödüllü Geoffrey Levermore, "Eğer dünyanın sıcaklığı gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz." dedi
İbrahim Yıldız yazdı: Buruk sevinç!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi
Çarşafları yakan mahkumlar hastanelik oldu
Kocaeli'de kadın mahkumlar, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarşafları ateşe verdi. Dumandan etkilenen iki kadın hastaneye kaldırıldı
Oğuzhan Genç yazdı: Ya kupa da olmazsa?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, derbinin Beşiktaş tarafını değerlendirdi
Hamas iki rehinenin videosunu yayımladı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki iki İsraillinin, "rehine takası anlaşması" yapılması ve evlerine dönmeleri için hükümete çağrıda bulunduğu bir video yayımlandı
Bulunan kemikler Korhan Berzeg'e ait çıktı
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarından alınan DNA, kızıyla eşleşti.
Öğrenci midibüsü devrildi: 12 yaralı
Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi, 12 kişi yaralandı. Öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı
Köpeğiyle yürüyüşe çıktı, cansız bedeni bulundu
Muğla'da 32 yaşındaki Burak Dinler, evinden köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Genç adamın cansız bedeni jandarma tarafından bulundu
ABD'de üniversitelerde Filistin'e destek: Öğrenciler engel tanımıyor
ABD'nin birçok eyaletinde Gazze'ye destek gösterileri, üniversite yönetimlerinin engellerine ve polisin müdahalelerine rağmen hız kesmeden devam ediyor
Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
Yeni tarz stiller için geçmişe bakmak her zaman güvenli hissettiren bir seçenek olabilir, ancak zaman zaman genç nesillerden ilham almanın da zararı olmaz. Elizabeth Kosich Styling'in kurucusu ve imaj danışmanı Elizabeth Kosich, Z kuşağının göz ardı edilmeyecek ölçüde bir moda gücü olduğunu söyledi. Huffington Post'a konuşan stilistler, benimsenmesi gereken 10 Z kuşağı stil trendini sıraladı
2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
Mayıs ayıyla birlikte Hollywood’un geleneksel yaz sezonu başlıyor; geniş kitleye hitap eden büyük bütçeli filmler seyircilerle buluşuyor. Mehmet Açar, merakla beklenen ve önümüzdeki 4 ayda vizyona girecek 12 film seçti
Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
Gri saç, yıllar boyunca 'yaşlanma'nın bir işareti olarak görülmüş olsa da, son yıllarda bu algı giderek değişiyor. Artık gri saçlar yaş almayla ilişkilendirilmiyor, aksine özgüvenin ve güzelliğin sembolü!