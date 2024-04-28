Kültepe, Kayseri

Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe sadece tabletleriyle bilinen bir yer değil. Kültepe'de yapılan kazılarda en az 6 bin yıl önceye kadar giden bir yerleşim silsilesi tespit edildi ve daha erken dönemlere doğru da kazılar devam etmekte. Tabi ki Kültepe'yi öne çıkaran kısım özellikle ikinci bin yılda Asurlu tüccarların gelmesi ve burada bir sistem oluşturmasıyla birlikte ticaretin başlaması. Neredeyse Mezopotamya'nın en güneyinden başlayarak bütün her tarafı kapsayacak şekilde ağ kuran Asurlular, elde ettikleri malzemeleri Anadolu'ya getirmişler, altın ve gümüş karşılığında satmışlar. Fakat Kültepe'nin bu sistemli ticareti 300 yıl kadar sürmüş, yaklaşık olarak milattan önce 1700'lü yıllarda bu ticaret kesintiye uğramış. Yaklaşık olarak 900 yıl kadar Kültepe'de yerleşim olmamış. Tam Hitit'ler dönemine gelen zaman diliminde Kültepe'de bir yerleşim yok. Bunun çeşitli sebepleri var ama bu süreden sonra yine 'Demir Devri' dediğimiz yaklaşık 8. yüzyıla tarihlenen dönemlerden itibaren tekrar yerleşim kurulmuş ve kesintisiz olarak Selçuklu Dönemi'ne kadar devam etmiş. Kültepe'de tabletlerin yanında geç dönemlere ilişkin çeşitli anıtsal yapıları süsleyen kabartmalar, steller de var. Onların yanında daha çok 'Geç Demir Çağı' dediğimiz dönemlere ilişkin yerleşim tabakaları var. Asıl dikkat çeken kısmı 'Helenistik dönem' dediğimiz yani aşağı yukarı 300'lerden sonraki döneme ait çok ilginç veriler var. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda biliyoruz Kültepe'de yoğun bir Helenistik Dönem yerleşimi var. Buna ilişkin yapılar da tespit edildi. Kutsal yapı olması gereken yerde çeşitli heykeltraş eserleri, o döneme ait oldukça güzel seramikler bulundu