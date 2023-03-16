Manzaranın muhteşem olduğu 51 yer

Büyüleyici ve büyük bir gezegende yaşıyoruz. Doğa, muhteşem görüntülerle, benzersiz ve sayısız güzelliklerle dolu. Tabiat ananın sunduğu dünyanın en güzel yerlerinden en çok hangisini görmek istediğinizi sorsak, karar vermekte zorlanacağınızdan eminiz.

Yine de manzaranın muhteşemliği üzerinden bir sıralama yapabiliriz. Sırası tartışmalı olabilir ancak kesin olan tek bir şey var: O da hepsinin görülmesi gerektiği... Conde Nast Traveler dergisinin yazarı Caitlin Mortan'ın derlediği "Dünyanın en güzel yerleri"nden 2 tanesi Türkiye'den.