Yürüyerek Kapadokya

Zelve Açık Hava Müzesi

Bu arkeolojik hazine, ziyaretçilerini tipik bir kırsal yerleşim yerine götürüyor. Peri bacalarına ve taştan duvarlara oyulmuş antik evlere, ahırlara, mutfaklara, kiliselere ve manastır odalarına bakma fırsatı da dahil olmak üzere.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Sanat Tarihi bölümünde Doç. Dr. Tolga Uyar Zelve Kapadokya'nın 6.yy’dan 20.yy’a dek kalıcı bir şekilde yerleşim yeri olarak kullanıldığını ve bunun inanılmaz bir şey olduğunu söylüyor. Yani 1.400 yıldan fazlası demek bu.

Bölgede kullanılmış olan mağaraların çoğunda olduğu gibi, mekanlar tekrar tekrar kullanılmış, tekrar oyulmuş ve dönüştürülmüş. Günümüzde ise Zelve, erken Hristiyan dönemden modern Türkiye'ye dek korunmuş bir taş uygarlığı olarak tarihi bir örnek teşkil ediyor.

Kent boyunca stratejik bir şekilde işaretlenmiş yollar, gezinti yapmayı kolaylaştırıyor ve karşınıza çıkacak olan vadilerde nelerle karşılaşacağınıza dair bir fikir edinmenizi sağlıyor.