Muğla Datça'da denizde 3 ölüm!
Muğla'nın Datça ilçesinde, bir gün içinde denize giren 3 kişi hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Orhan Zagra ve 80 yaşındaki İbrahim Adanır, denizde fenalaşıp hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Necati Büyükkaya'nın da deniz yüzeyinde cansız bedeni bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde denizde, 3 kişi hayatını kaybetti. Yaka Mahallesi Palamutbükü sahili ile İskele Mahallesi Kargı mevkiinde denize giren, Orhan Zagra (62) ve İbrahim Adanır (80), denizde fenalaştı.
DENİZDE FENALAŞIP ÖLDÜLER
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
DENİZ YÜZEYİNDE CANSIZ BEDEN
Yine Datça'da İskele Mahallesi Liman mevkiinde, deniz yüzeyindeki hareketsiz bir kişiyi görenler, durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Ekiplerce yapılan incelemede hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, 41 yaşındaki Necati Büyükkaya'ya ait olduğu tespit edildi.