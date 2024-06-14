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        Haberler Gündem 3. Sayfa Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi! - Adana haberleri, son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!

        Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından onanan hükümlü A.İ.E.K hakkında, cezaevinde de bulunduğu koğuşun yastık ve battaniyesini ateşe verdiği gerekçesiyle "kamu malına zarar verme" suçundan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:31
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        Orman yakan terörist koğuşu ateşe verdi!
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        Adana'nın Çukurova ilçesinde 24, 29 ve 30 Eylül 2021 ile 3 ve 4 Ekim 2021'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

        BENZİN VE KİBRİTLE YAKALANMIŞTI

        AA'da yer alan habere göre zanlının motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli, 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı.​​​​​​​

        TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATIYLA YAKTI

        Sanık hakkında hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten orman yangını çıkardığı, eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması talep olunur" ifadesi kullanılmıştı.

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        2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Eylül 2022'deki karar duruşmasında sanık A.İ.E.K'yi "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 100 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, incelemesini tamamlayıp sanığa verilen mahkumiyet hükmünü onamıştı.

        A.İ.E.K. hakkında, bulunduğu cezaevinde "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

        YASTIK VE BATTANİYEYİ ATEŞE VERDİ

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın kamu malına zarar verdiği anlatılarak, "A.İ.E.K, ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta, kurum tarafından kendisine verilmiş olan yastık ve battaniyeyi yaktığı, bu eylem sebebiyle kurum zararına neden olduğu tespit edilmiş, bu suretle sanığın üzerine atılı 'kamu malına zarar verme' suçundan cezalandırılması talep olunur." denildi.

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        4 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

        Hükümlü sanık "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle gelecek günlerde hakim karşısında çıkacak.

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