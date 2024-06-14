9 günde 4. ölüm haberi! Sivas'ta kâbus!
Sivas'ta, son 9 günde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle yaşanan ölüm vakası 4'e yükseldi. 6 Haziran'da, 25 yaşındaki Gülbidin Ekberi'nin kene nedeniyle yaşamını yitirdiği kentte, 9 Haziran'da aynı yaştaki Emre Naçar, 10 Haziran'da ise 2 çocuk annesi, 36 yaşındaki Şehri Tanrıveren yaşamını yitirmişti. Bu sabah 74 yaşındaki Temür Ağca'nın ölümüyle can kaybı 4'e yükseldi. Kent genelinde 22 vaka olduğu belirtilmişti
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası çiftçi Temür Ağca'nın (74) vücuduna bir hafta önce kene yapıştı.
SAĞLIK EKİPLERİ KENEYİ ÇIKARTTI
DHA'da yer alan habere göre Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden Ağca'nın üzerindeki kene sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.
İKİ GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI
2 gün önce rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ağca, hayatını kaybetti.
KENTTE CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ
Temür Ağca'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Doğanşar'a götürüldü. Ağca'nın hayatını kaybetmesi ile bu yıl Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
İLK ÖLÜM 6 HAZİRAN'DA OLDU25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi.
Sivas'ta KKKA nedeniyle ilk ölüm 6 Haziran'da yaşanmıştı. Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi kurtarılamamıştı.
İKİNCİ ÖLÜM 9 HAZİRAN'DA YAŞANDI25 yaşındaki Emre Naçar da kene kurbanı olmuştu.
Sivas merkeze bağlı Olukman köyünde, 9 Haziran'da hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki Emre Naçar da vücuduna yapışan kenenin kurbanı oldu.
ÜÇÜNCÜ CAN KAYBI 10 HAZİRAN'DA
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren de 10 Haziran günü sabah saatlerinde vefat etti.
"SİGARAYLA YAKMAYIN, KOLONYA DÖKMEYİN"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ömer Tamer Doğan, "Sigara basılması, benzin dökülmesi, kolonya dökülmesi gibi yöntemler tamamen yanlış yöntemler. Bunlara dikkat edelim, asla kendimiz çıkarmayalım" dedi.