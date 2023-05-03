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23 Sakin Şehir Sakin Şehir ne demektir? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı ve neden aldı? Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 03.05.2023 - 00:29 Güncelleme: 29.02.2024 - 01:05 facebook

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Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamak...

Kulağa nasıl güzel geliyor değil mi? Şehirde ne mümkün. Koskoca metropol hiç sakin olur mu?

Sakin Şehir (cittaslow) nedir? Sakin Şehirler bu unvanı almak için ne yaptı? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı?

Bu haber gittiğiniz gitmediğiniz pek çok yeri yeniden keşfetmenize yarayacak.

Türkiye; tarihi, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan varlıklarıyla dünya çapında bir coğrafya. Bu sebeple “sakin şehir” kavramına da oldukça uygun.

Türkiye'de sakin şehir sayısı 23

Bu şehirler Ahlat (Bitlis), Akyaka (Muğla), Arapgir (Malatya), Eğirdir (Isparta), Foça (İzmir), Gerze (Sinop), Gökçeada (Çanakkale), Göynük (Bolu), Güdül (Ankara), Halfeti (Şanlıurfa), İznik (Bursa), Kemaliye (Erzincan), Köyceğiz (Muğla), Mudurnu (Bolu), Perşembe (Ordu), Şarköy (Tekirdağ), Şavşat (Artvin),Uzundere (Erzurum), Vize (Kırklareli), Yalvaç (Isparta), Yenipazar (Aydın),İzmir Seferihisar ve son olarak Finike (Antalya)...

Sakin şehir (cittaslow) uygulaması 1999 yılında İtalya'da başladı. Şu ana kadar dünyada 33 ülkeden 287 kent 72 kritere uyarak bu unvanı almaya hak kazanmış durumda.

İtalyanca citta (şehir) ve İngilizce slow (yavaş) kelimelerinin birleşmesinden oluşan Cittaslow, "sakin şehir" anlamında kullanılıyor. Kavram, artan kentleşme ve nüfus artışları dikkate alındığında, şehirlerin kendilerine özgü özelliklerinin kaybolmasını engellemeyi amaçlıyor.

Cittaslow felsefesi; yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı savunuyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan ama aynı zamanda alt yapı sorunları olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin gerçek bir alternatifolabileceğinianlatıyor.

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Cittaslow nasıl olunur sorusuna cevaben bir cümle söyleyecek olursak; çok sayıda tiyatro, meydan, kafe, atölye, lokanta ve manevi açıdan değeri olan mekânların bulunduğu şehirler; dokunulmamış bir doğaya sahip, büyüleyici esnafların olduğu, mevsimlerin seyrinin yavaş gözlemlenebildiği, kendine özgü ürünleri, tatları olan şehirler "sakin şehir" olabiliyor denebilir.

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Cittaslow felsefesine göre, dünyaya zarar vermeden hayattan zevk alarak, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırarak yaşayabilmek "yavaş yaşamak" demek. Şehirde ne kadar zor değil mi? Yürürken kahve içmek yerine karşılıklı oturarak, arkadaşımızın gözünün içine bakarak sohbet edebilmek şehirde zor.