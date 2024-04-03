MODA

Tüm sokak aralarından güneşin batışını görebileceğiniz İstanbul'un en nadide semtlerinden biri Moda. Kadıköy’ün eğlence hayatının döndüğü, son zamanlarda iyice yaygınlanlaşan ve dipdibe açılan kafelerin yoğunluğuna rağmen birbirinden farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerin hala yapılabildiği oldukça renkli ve hareketli bir semt. Tarihi dokusu, cumbalı evleri, bakkalları, mahalle kültürü, iskelesi, tramvayı ile gezmesi dolaşması zevkli, huzur veren bir mahalle. Sahili, sokakları ve parkları ile özellikle genç nüfus arasında oldukça popüler olan Moda'da gezerken her köşe başında bir sahaf ya da plakçı ile karşılaşabilir, Tellalzade Sokak'taki antikacılarda aradığınızı bulabilirsiniz. Süreyya Operası, Moda Sahnesi, Haldun Taner Sahnesi, Oyun Atölyesi gibi sahnelerde oyunlara gelebilir, çocukluğunuzun sinema salonlarında film izleyebilirsiniz. Moda'da gece hayatı da oldukça renkli. Eski ahşap evlerin yer aldığı Kadife Sokak, aynı zamanda Barlar Sokağı olarak da bilinir, paralelindeki Moda caddesi çok sayıda kaliteli eğlence mekanına ev sahipliği yapar. Sahilde oturup manzarayı seyredebilir, Barış Manço'nun müzeye dönüştürülen evini ziyaret edebilir, Moda Caddesinin sonunda Dondurmacı Ali'nin hemen karşısındaki ünlü piyanist Ayşegül Sarıca köşkünü fotoğraflayabilir, Bademaltı Sokak'ta bulunan vintage mağazalara, antikacılara, kahvaltıcılara, restoranlara, kafelere uğrayabilirsiniz. Çocuğunuzla beraber Moda Burnu'ndaki büyük çay bahçesinin yanındaki çocuk parkına gidebilir, Süreya Operası'ndaki temsillere ve tiyatrolara girebilir, semte yayılmış ara sokaklardaki kitapçıları ve sahafları gezip alışveriş yapabilirsiniz.