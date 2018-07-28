Antalya'nın İbradı ilçesinde, turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.
İbradı'dan 23 kilometre uzaktaki Ürünlü Mahallesi'nden gidilen ve derin turkuaz gölünde botla gezilen Altınbeşik Mağarası'nın, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası olduğu belirtiliyor. Dünyanın en ilginç mağaralarından birisi olduğu vurgulanan Altınbeşik'te, sarkıt, dikit ve travertenler yer alıyor.
Üç kattan oluşan ve bir bölümü turizme açılan mağarada, ziyaretçiler aynı anda 8 botla gezinti yapabiliyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında olan mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, derin sularda kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor. Sarı renkli beşik şeklindeki kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen mağarada ziyaretçiler, turkuaz rengindeki gölde yuva yapan kuşların cıvıltısı eşliğinde gezinti yapıyor.
"100 BİN ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"
Mağaranın işletmesini üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, İbradı Şube Müdürü Muharrem Kaya, yaptığı açıklamada, mağaranın denizden 450 metre yükseklikte, Toroslar'ın başında bulunan bir güzellik olduğunu söyledi.
Mağarayı 1966'da, Türkiye'nin ilk bilimsel amaçlı mağaracılık araştırmacısı, Jeoloji Mühendisi Dr. Temuçin Aygen'in keşfettiğini aktaran Kaya, "Mağara üç katlı. Birinci katında gezinti yapılıyor. İkinci kata 44 metre tırmanışla çıkıyorsunuz, 200 metre uzunluğu var. Üçüncü kata ise ikinci kattaki göletten geçiliyor. Dağcılar, bu bölümde 5 bin 500 metre ilerleyebilmiş" diye konuştu.
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