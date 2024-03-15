Haberler Gastro Seyahat İmparator Şehir: Kayseri

İmparator Şehir: Kayseri Roma döneminden kalma kalesi, Selçuklu dönemi kümbetleri, Gevher Nesibe Darüşşifası ve 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe ören yeriyle açık hava müzesini andıran Kayseri'ye yolculuk var. Kayseri'de mutlaka gezmek görmek gereken yerler nerelerdir? Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 15.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:04 facebook

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Kayseri'nin ne kadar kadim topraklar olduğunu bilene, bilmeyene, görene, görmeyene, gidene, gitmeyene bir kez daha anlatmak, hatırlatmak istedik.

Kayseri, Türkiye'nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri. Tarihin en eski medeniyetlerinin beşiği ve her dönemde önemini korudu.Kayseri'nin Roma döneminde İmparator Şehir anlamına gelen Kaisareia ismini alması şehrin büyüklüğünü ve önemini gösteriyor.

Roma döneminden kalma kalesi, Selçuklu dönemi kümbetleri, Gevher Nesibe Darüşşifası ve 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe ören yeriyle açık hava müzesini andıran Kayseri'ye yolculuk yapıyoruz şimdi.

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Sultan Sazlığı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve Kuş Cenneti olarak bilinen Erciyes'in eteklerindeki Sultan Sazlığı yerli ve yabancı turistlerin her zaman ilgisini çeker. Kayseri'nin güneyinde Yahyalı yakınlarındaki Sultan Sazlığının merkeze uzaklığı 70 km. 300 civarında kuşa ve 400 e yakın bitki türüne ev sahipliği yapan 21 bin hektarlık geniş sulak bir alan.

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Büyük kısmı sazlarla kaplı olan Sultan Sazlığı kuş ve doğa gözlemlemek isteyenler için adeta cennet. Burada, sulak alana her bahar Afrika ve Avrupa'dan yuva yapmak için gelen flamingoları ve diğer göçmen kuşları görme şansı yakalayabilirsiniz.