Haberler Gastro Seyahat İstanbul'daki 13 tarihi pasaj

13 tarihi pasaj Şehrin zengin geçmişiyle de bağ kurmanızı sağlayan bu pasajlarda mimari ve alışveriş bir arada. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 13.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:57 facebook

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1914 öncesi Osmanlı Türkçesindeki 5000 Fransızca kelime arasında en kolay tanıyabileceğiniz sözcüklerden biripasaj kelimesidir. Pasajlar öncelikle Paris’te ortaya çıktı, bundan yarım asır sonra da İstanbul’u ele geçirdi. İstanbul pasajları; Fransız, İtalyan ve Osmanlı mimari tarzlarından ilham alır. Ne var ki Anadolu Pasajı’nın zincir mağazaların tehdidi altında olması, bu hazinelerin kentsel dönüşüme karşı nasıl kırılgan olabileceklerinin altını çiziyor. Hâlâ ziyaret edebiliyorken bu pasajları kesinlikle görmelisiniz.

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Çiçek Pasajı Yunan bankacı Hristaki Zografos Efendi, Beyoğlu pasajlarının en ünlüsü olan Çiçek Pasajı'nı, 1870 yılında yangınla yıkılan Naum Tiyatrosu’nun bulunduğu yere inşa ettirdi. Naum Tiyatrosu, sahnelenen İtalyan operaları nedeniyle İstanbul'un ve Avrupa'nın sayılı kültür merkezleri arasındaydı. Yangından sonra tiyatro binasından kalan arsa üzerine İtalyan mimar Cleanthy Zanno'nun tasarladığı pasajın içinde 24 dükkan olan bir çarşı ile 18 lüks apartman dairesi bulunan asıl adı Cité de Pera olan yeni tipte bir apartman yapıldı. Pasaj, Çiçek Pasajı ismini Beyoğlu'ndaki çiçekçilerin burada toplanması ile almıştır. Pasajın tepesindeki orta kubbe görkemli bir güzelliğe sahiptir. Gösterişli cephe mimarisine sahip Çiçek Pasajı halen Beyoğlu'nun en süslü binası olma özelliğine sahiptir. 1988’deki tadilattan bu yana pasaj meyhanelere ev sahipliği yapıyor. Genel olarak turistlerin uğrak noktası olan Çiçek Pasajı'na giderseniz Ceneviz Meyhanesi’ni öneririz. İstiklal Caddesi No: 80, Beyoğlu

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Hazzopulo Pasajı Tipik bir Paris pasajının aksine bu pasaj camdan ziyade asmalar ve ağaç dallarıyla kaplı gibi görünür. Arnavut kaldırımlı zemin, İstiklal Caddesi’nden Meşrutiyet Caddesi’ne kadar uzanır. Pasajın orta avlusunda bulunan çay ocaklarında çay ve nargile içebilir, tavla oynayabilirsiniz. Pasajın adı, 1871’de pasajı açan Yunan Hacopulo ailesinden gelir. 140 yıllık Hazzopulo Pasajının ismi 1980’lerde Danışman, sonra da Han Geçidi olarak değiştirilmiştir. Pasaj, bir süre ünlü Osmanlı yazarı Ahmet Mithat Efendi ve Jön Türklerin uğrak yeri olmuş, Namık Kemal bu pasajda tutuklanmıştır. Mücevherlere, ikinci el kitaplara ve İstanbul temalı tişörtlere göz atmayı bitirdiğinizde Yirmibir Ocakbaşı'na oturabilir, uygun fiyatlı ciğer kebabının tadını çıkarabilirsiniz. İstiklal Caddesi No: 116, Beyoğlu