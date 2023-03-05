İstanbul’da mutlaka yapılması gereken 20 şey

Dünya tarihinde son derece kritik ve etkili bir konumda olan İstanbul, yakın zamanda pek de yavaşlayacakmış gibi görünmeyen devasa, kaotik bir metropoldür aynı zamanda. İstanbul’da yapılacak en iyi şeyler, tıpkı şehrin kendisi gibi türlü türlü ve heyecan verici. Ufuk açan gezi noktalarından dünyanın en iyi antika dükkanlarına, her şeyi bulmak mümkün İstanbul’da... Yemek, tarih, sihir ve eğlence...