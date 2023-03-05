HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

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İstanbul’da mutlaka yapılması gereken 20 şey

İstanbul’un eşi benzeri yoktur bu dünyada.
Giriş: 02.03.2023 - 14:52 - Güncelleme: 05.03.2023 - 13:04

Dünya tarihinde son derece kritik ve etkili bir konumda olan İstanbul, yakın zamanda pek de yavaşlayacakmış gibi görünmeyen devasa, kaotik bir metropoldür aynı zamanda. İstanbul’da yapılacak en iyi şeyler, tıpkı şehrin kendisi gibi türlü türlü ve heyecan verici. Ufuk açan gezi noktalarından dünyanın en iyi antika dükkanlarına, her şeyi bulmak mümkün İstanbul’da... Yemek, tarih, sihir ve eğlence... 

  • Ayasofya’nın mağrur kubbesini izleyin 

    Ayasofya, İstanbul’un en popüler ve en ikonik tarihi miraslarından biri – ve bunun çok iyi bir sebebi var. Devasa, eşi benzeri olmayan kubbesi, insanın nefesini kesiyor; ziyaretçiler saatlerce izleyebiliyorlar bu kubbeyi. Gerçek bir mimari mucize olan duvarları, geçmiş imparatorların portrelerini ve İsa’nın temsillerini barındıran Bizans mozaikleri kaplı.

  • Topkapı Sarayı’nda kaybolun 

    Tarihi yarımadanın merkezinde bulunan Topkapı Sarayı, kocaman odaları, kabul salonları ve hayranlık uyandıran objeleri ile – 86 karatlık Kaşıkçı Elması gibi – mutlaka görülmesi gereken müzelerin önde gelenlerinden.

  • Kapalı Çarşıda pazarlığa hazırlanın 

    Dünyanın en büyük ve en eski kapalı ticaret merkezlerinden biri olan Kapalı Çarşı’da düzinelerce caddeler boyunca yayılmış binlerce dükkân bulunuyor. Bir şeyler almak gibi bir niyetiniz yoksa dahi ziyaret etmeniz gereken noktalardan biri; çünkü çarşının asıl değeri, mekânın tarihsel atmosferinden geliyor.

  • Sultanahmet Camii’nin çinileriyle büyülenin 

    Şehrin en önemi simgelerinden biri olan Sultanahmet Camii’nin iç duvarları, 2,000’den fazla el boyaması mavi çini ile kaplı; 200’den fazla pencereden içeri süzülen güneş ışığı, gerçekten görülmeye değer. Ancak unutmayın ki Sultanahmet Camii aktif bir şekilde hizmet veriyor; yani ibadet saatlerinde ziyaretlere kapalı.

  • Yerebatan Sarnıcı’yla Bizans dönemine ışınlanın 

    Yüzlerce antik İyonya ve Korint sütunlarına ev sahipliği yapan sarnıç, Bizans İmparatorluğunun su şebekesinin kalıntıları aslında. Karanlık yeraltı kompleksi, yaz sıcağından kaçmak açısından da ideal.

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