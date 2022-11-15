Antik çağın en ünlü tedavi merkezi: Asklepion

Burası gelişmiş mimari düzeni, uygulanan tedavi yöntemleri ile Batı Anadolu’nun en önemli tedavi merkezi unvanına sahipti.



Asklepion’un günümüze kalan kalıntıları MS II. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılan düzenlemelere aittir. Asklepieion, kuruluş tarihinden daha erken dönemlerde de kutsal alan olma özelliğini gösterir. Ancak gelişimi MÖ IV. yüzyıldan itibaren başlar.

Kutsal Alana giriş Via Tecta denilen bir km uzunluğunda üstü örtülü ve son bölümü sütunlu şeklinde olan kutsal yol ile sağlanır. Yol bitiminde anıtsal giriş (propylon), girişin sağında kütüphane salonu, girişin solunda ise Zeus Asklepios’a adanmış tapınak yer alır.

Anıtsal girişten sonra büyük şölen avlusu bulunur. Avlunun kuzey, güney ve batı yönleri sütunlu galeriler ile çevrilidir. Kuzeybatı köşesine bitişik 3.500 kişilik tiyatrosu, batı galerisinde batıya doğru genişletilen galerisi, güneyinde büyük (ziyafet) salonu ve güney köşesinde latrinler (tuvalet) bulunur.