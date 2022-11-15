Antik çağın en ünlü tedavi merkezi: Asklepion

Burası gelişmiş mimari düzeni, uygulanan tedavi yöntemleri ile Batı Anadolu’nun en önemli tedavi merkezi unvanına sahipti.
Asklepion’un günümüze kalan kalıntıları MS II. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrian tarafından yaptırılan düzenlemelere aittir. Asklepieion, kuruluş tarihinden daha erken dönemlerde de kutsal alan olma özelliğini gösterir. Ancak gelişimi MÖ IV. yüzyıldan itibaren başlar.
Kutsal Alana giriş Via Tecta denilen bir km uzunluğunda üstü örtülü ve son bölümü sütunlu şeklinde olan kutsal yol ile sağlanır. Yol bitiminde anıtsal giriş (propylon), girişin sağında kütüphane salonu, girişin solunda ise Zeus Asklepios’a adanmış tapınak yer alır.
Anıtsal girişten sonra büyük şölen avlusu bulunur. Avlunun kuzey, güney ve batı yönleri sütunlu galeriler ile çevrilidir. Kuzeybatı köşesine bitişik 3.500 kişilik tiyatrosu, batı galerisinde batıya doğru genişletilen galerisi, güneyinde büyük (ziyafet) salonu ve güney köşesinde latrinler (tuvalet) bulunur.
Asklepion Müzesi her gün açık
Açılış Saati: 08:30 - 17:30
Gişe Kapanış Saati: 17:00
Adres: Zafer Mahallesi Prof. Dr. Frieldhelm Korte Caddesi No:1
E-mail: bergamamuzesi@kultur.gov.tr
Tel: 02326312884
Giriş Ücreti : 90 TL
Sesli rehberlik hizmeti vardır
Müze broşürünü indirmek için tıklayın
Asklepion mimari düzeni ve haritası
Avlunun güneydoğu köşesinde ise alt yuvarlak yapı denilen tedavi binası yer almaktadır.
Büyük avlunun batı kısmında kutsal su kaynakları, erken döneme ait tapınak ve uyku odalarının temel kalıntıları mevcuttur.
Fotoğraflar Türizm ve Kültür Bakanlığı ve muze.gov.tr web sitelerinden alınmıştır.
İlustrasyon: Aziz Yavuzdoğan
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