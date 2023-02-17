10 ilde etkisini büyük yıkımlarla gösteren depremler Adıyaman'daki bazı tarihi yapılara da zarar verdi.

Nemrut Dağı, Perre Antik Kent, Eski Kahta Kalesi (Yeni Kale), Karakuş Tepesi gibi Kommagene Uygarlığına ait birçok tarihi değeri bünyesinde barındıran Adıyaman’da 300’den fazla tarihi ve kültürel mekan bulunuyor.

1800 yıldan beri ayakta

Kahta ilçesine bağlı 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü içerisinde yer alan, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un oğlu Kral II. Mithridates'in, kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartmasının yer aldığı Tokalaşma Sütunu depremin etkisiyle yıkıldı. Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sütunun bloklar halinde yere serildiği görüldü ancak yıkılan parçalar arasında veda sahnesinin olduğu kabartmaya rastlanılmadı.

Öte yandan, 120 metre uzunluğu, 7 metre genişliği ve 32 metre kemer açıklığı ile Anadolu'da günümüze ulaşan en sağlam Roma köprüsü özelliğiyle bilinen Cendere Köprüsü, yine sağlamlığını korudu ve depremden hasar almadı. Adıyaman'daki Cendere Çayı üzerindeki Cendere Köprüsü, dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olma unvanına sahip.

‘Tek kemerli’ olma özelliği ile nadir tarihi yapılardan birisi olan ve ihtişamıyla ziyaretçileri etkileyen Cendere Köprüsü 1800 yıldan beri ayakta.

Aralarında yaklaşık 10 kilometre mesafe bulunan iki tarihi yapı havadan görüntülendi.

Tokalaşma sahnesi umarım birileri tarafından kaçırılmamıştır

Profesyonel Turist Rehberi Habip Kavak, “Burası orijinalinde bir Tümülüs. Tümülüs bulunduğu yere göre tepemsi bir eğilim kazanan yapay bir yüksekliktir. Tümülüsün altında anıt mezarlar bulunur. Kommageneliler burayı kendi kadınları için milattan sonra 1'inci yüzyılda yapmışlardır. İçinde 3 tane mezarın olduğunu biliyoruz. Toplamda Kommagenelilerde 3 tane Tümülüs var. Orijinalinde burada tümülüsün etrafı 9 tane sütunla çevriliydi, bunlar zaman içerisinde yağmalanıyor, yıkılıyor. 1 hafta önce gerçekleşen deprem sonucunda yıkıldı. Üzerinde Antiokhos'un kız kardeşi Laodike ile tokalaşma sahnesi vardı. Gördüğümüz gibi yere yığılmış. Ortalama 10 metreye kadar bir yüksekliği olan bir sütundu. Genelde bu tür yapıların arka tarafında kaideler bulunuyor. Bu verileri kaidelerden alıyoruz. Düşmüş olan tokalaşma sahnesinin arkasında da sahneyi anlatan bir kaide vardı. Keşke bu eserlerin daha ileri gidebilmesi için koruma altına alınabilse. Tedbir amaçlı bir şeyler de yapılabilirdi. Burası düştüğü zaman o tokalaşma sahnesi umarım birileri tarafından kaçırılmamıştır. Gönül ister ki bu eserlerimiz diğer eserler gibi korunma altına alınsın ifadelerini kullandı.

Cendere Köprüsü, Adıyaman