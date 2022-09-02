Doğu'nun Efes'i: Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti, Mardin’in tarihi Mardin yerleşiminden sonra en önemli ikinci turizm destinasyonu. Kent merkezine 32 kilometre mesafede bulunan Dara, birçok medeniyetten izler taşıyor. Açık hava müzesi hüviyetindeki bu antik kentin temellerinin 2 bin 300 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor. Burası kayıtlarda Mezopotamya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak geçiyor. Büyük savaşlara tanıklık eden kent yıllarca Bizans İmparatorluğu'nun Güneydoğu'daki son kalesi görevini icra etmiş. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane, sarnıç ve su bendi kalıntıları bugün halen görülebilmekte. Özetle bu antik kent, tarih yolculuğuna çıkmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunuyor.

Oğuz Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kent'inde 30 yılı aşkın süredir bilimsel kazı ve araştırmaları yapılıyor. Kazı alanında çeşitli dönemlere ait çok sayıda mimari kalıntı bulundu. Eski Mezopotamya'nın önemli kentlerinden biri olan ve içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntılarının bulunduğu Dara Antik Kenti, Güneydoğu’daki sıcak havalara rağmen ziyaretçilerini ağırlıyor. Roma Dönemi'nde dini törenlerin yapıldığı ve yüzlerce kişinin bir arada gömüldüğü galeri mezarın da yer aldığı nekropol alanında, hafta sonunda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tarihi kentti internetten bilip gelen turistler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Burada tarihimizi keşfediyoruz, hiç görmediğimiz yerleri görüyoruz”

Yerli turist Ayhan Arhan, Bursa’dan geldiğini, Dara Kentine internetten baktığını fakat hiç görme fırsatım olmadığını söyledi. Mardin Midyat’ta giderken mutlaka uğramak istediklerini ifade eden Arhan, “Güneydoğu gezisi yaparken buraya da geldik. Çok büyük bir yermiş, ilk defa görüyorum. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Gelmeyen vatandaşlarımıza mutlaka tavsiye ederim. Açıkçası deniz tatillerinde sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Kopyala yapıştır modeli oluyor. Burada tarihimizi keşfediyoruz. Hiç görmediğimiz yerleri görüyoruz. Sürekli deniz, kum tatili yapacağımıza böyle tarihi yerleri görmek çok daha faydalıdır” dedi.

Antalya’dan gelen İbrahim Erkan ise yerli turist olarak bölgeyi ziyarete geldiğini kaydetti. Darayı gezdiğini, zindanları çok beğendiğini belirten Erkan, “Harika bir ortam, harika bir atmosfer var. Etkilendim, çok güzel bir bölge. Şiddetle tavsiye ederim. Bölge olarak harika bir yer, gezilip görülebilecek bir yer. Fiyatları makul, ortam olarak güzel” değerlendirmesinde bulundu.

Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti Mardin’in 32 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. Tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur.

Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir. Ayrıca köyün etrafında tarihleri Geç Roma Dönemi’ne kadar giden mağara evlere rastlanmaktadır.

Dara Antik Kent'ine nasıl gidilir?

Mardin-Nusaybin karayolu üzerinde Akıncı Bucağından Dara köy yoluna sapıp 10 kilometre içeri girilerek antik kente ulaşabilirsiniz. Dolmuş seferi bulunmadığı için özel aracınızla gidebilirsiniz. Dara Antik Kenti, Mardin'e 30 km, İzmir'e 1.455 km, Ankara'ya 1.040 km, İstanbul'a 1.494 km, Şanlıurfa'ya 201 km uzaklıktadır.