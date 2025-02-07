Dünya çapında sayısız megalitik alan var. Ancak Stonehenge, en ünlüsü olsa da ne en eskisi ne de en büyüğüdür. Ülkemizdeki Göbekli Tepe, yaklaşık 11.000 yıl öncesine dayanır ve bu da onu Stonehenge’in yaşının iki katından daha eski yapar.