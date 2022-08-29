Kırklareli'de Hristiyanlığın erken dönemine ait İncil ve Tevrat bulundu

Tarihi eser kaçakçılarına bir darbe de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geldi. Erken Hristiyanlık dönemine ait olan iki dinin kutsal kitabı Tevrat ve İncil ele geçirildi