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Zamanda yolculuğa çıkaran 29 antik şehir Antik şehirler insanlığın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğinin zaman makineleri gibidir. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 01.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:15 facebook

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İnsanlığın geçmiş uygarlıkları, arkalarında yaşadıkları şehirlerin kalıntılarını bıraktılar. Babil’in Asma Bahçeleri gibi eserlerin bazıları yok olmuş olsa da binyıllardır varlıklarını sürdürmeyi başaran antik kentler var.

Antik şehirler, insanlık tarihine açılan birer kapı görevi görür ve binyıllar boyunca insanlığın zaman içinde nasıl gelişim gösterdiğinin zaman makineleri gibidir. Teknolojinin, bilgisayarın ve modern dünyanın öncesinde yaşam neye benziyordu? Bunu cevabını antik kentleri gezipgörüp anlayabiliyoruz.

Kimileri çok ünlü, bazıları ise hiç duyulmamış…

Zaman içinde yolculuğa çıkaracak23 antikkent

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1- Angkor Wat – Kamboçya Kamboçya’nın kırsallarında bulunan Angkor Wat, yollardan, evlerden, kanallardan, göletlerden ve tapınaklardan oluşan çok büyük bir şehir. Biraz daha detay isterseniz tıklayın