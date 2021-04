Roma’yı gezmek için 9 neden

Bir şehri gezmek, yolculuğa çıkmak ve yeni yerler görmek her zaman mutluluk verir. Sayısız görülecek yer, gidilecek ve yapılacak sonsuz alternatif varken bir seçim yapmak her zaman çok zordur. Avrupa deyince Londra, Madrid, Bern, Barcelona, Berlin, Venedik akla gelir hemen. Avrupa’nın tarihi şehirleri listesinin en üstünde yer alırlar. Bu şehirlerin arasından sıyrılmayı ve en üst sıralara yerleşmeyi başaran Roma, tarihler ve çağlar arasındaki yolculukların sırrını taşır. Bu görkemli şehrin neden öncelikli olduğuna dair 9 neden sayabiliriz hemen.

Trevi Çeşmesi

Roma, görkemli bir imparatorluğun kalıntıları üzerinde yükselen ve geçmişinin tüm yapıtlarıyla iç içe, omuz omuza yaşamayı başaran nadir kentlerden biri. Antik Çağ’ın en ünlü imparatorluğunun başkenti Roma’da zaman durmuş gibi. Her köşesine tarihin, sanatın sindiği sokaklar, binalar, anıtlar, size Roma’yı anlatmak için sabırsızlanıyor. Yapmanız gereken tek şey kendinizi bu görkemli kentin rehberliğine bırakıp, Roma’yı doyasıya gezmek, dolaşmak.

Faydalı bilgiler

Para birimi: Avro (EUR)

Kahve ücreti. €1.18

2 kişilik yemek 60.00 €

Su (küçük şişe) 1.10 €

1 kg muz 1.67 €

1- Mimari

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Roma, milattan önceden bugüne yani binyıllardır tarihin en büyük medeniyetlerine ve uluslarına başkentlik yaptı. Dokusu hiç bozulmadan korunan sayısız tarihi binanın mimarisi sayesinde şehir, adeta bir çağlar arası ziyaret mekanı haline geldi.

Kolezyum, Roma'nın ve dünyanın en etkileyici, en ünlü yerlerinden biri

Pentheon, Kolezyum, İspanyol merdivenleri, St. Peter Meydanı, Navona Meydanı… UNESCO tarafından Roma’daki 12 bina koruma altına alındı. Şehrin zamana yayılan mimarisi, anılarınızda uzun süre yer edecektir.

İspanyol merdivenleri

Kolezyum

Kolezyum, Roma'nın ve dünyanın en etkileyici, en ünlü yerlerinden biridir. Burada birçok insan ve hayvan öldürüldü. Gladyatör oyunları, ve vahşi hayvanlar arasındaki ölümlere ve tiyatroya kadar her şeyi görebilirsiniz. 87.000 seyirciye sahip olan Kolezyum, İmparator Vespasian'ın oğlu Titus tarafından 80 ayda tamamlandı. Açılışı, yüz gün sürdü ve etkinlik boyunca yaklaşık 9.000 hayvan ve 2.000 gladyatör öldürüldü.

Sistine Şapel'i

Trevi Çeşmesi (Aşk Çeşmesi)

Roma merkezindeki Piazza di Trevi'de yer alan etkileyici bir yapıdır. Çeşme, Papa XII. Clement tarafından Heykeltıraş Nicola Salvi'ye yaptırılmıştır. Çeşme, dünyaca ünlü sanatçı Anita Ekberg'in "La Dolce Vita" filminde havuzuna girip yıkandığı zaman ünü daha da arttı. Bugün çeşmede yıkanmak yasaktır. Trevi Çeşmesi'nin ziyaret edilmesi "zorunluluktur" ve de gelenek. Romalılar; omzunuzun üzerinden bir madeni parayı çeşmeye atmanız gerektiğini ve bunun da mutluluk getireceğini söylüyor. 26 metre yüksekliğinde ve 20 metre genişliğindeki çeşme, şehrin en büyük Barok çeşmesi ve dünyanın en ünlü çeşmelerinden biridir.

2- Tarih

Roma, tarihi önemini isminde taşıyor; Roma… Batı uygarlığının kuruluşu olarak kabul edilen Roma İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan tarihini şehir her köşesinde hissettiriyor.

Mimarisi, şehrin tarihini yansıtıyor. Çevrenizde uzanan yüzyıllık ve hatta binyıllık binalar arasında dolaşmak, tarih kitaplarının arasında yürüyorsunuz hissi veriyor. Şehrin her noktasının tarihte bir yeri bulunuyor. Bu denli görkemli bir tarihi özel turlarla ya da elinizde bir harita ve Roma kitapçığı ile gezebilirsiniz.

Pantheon

2000 yıllık çarpıcı bir tapınak, şimdi bir kilise. Pantheon Roma'nın antik anıtları ve Batı dünyasının en etkili binalarından biri olarak çok iyi korunmuş. Marcus Agrippa'nın M.Ö. 27. yıllarından kalma tapınağı üzerine Hadrian tarafından yaptırılan bu yapı, M.S. 608'de bir Hıristiyan kilisesi olarak kutsanmıştır ve şimdi resmen Basilica di Santa Maria ad Martyres olarak bilinir. Pantheon dışarıdan çok fazla göze çarpmasa da içerideki muhteşemlik sizi şaşırtır. Rönesans'tan beri, bina aynı zamanda bir mezar kilisesi olarak kullanılmış. Ressam Raphael burada gömülüdür. Panteon'un önündeki meydana Piazza della Rotonda denir. Piazza Navona ve Campo de Fiori'nin yakınında yer alır, buralarda gezintiye çıkabilirsiniz, görülecek çok şey var.

Piazza Novana Meydanı

Kimilerine göre, bu sadece Roma'nın değil, dünyanın en güzel meydanı. Sadece Lorenzo Berninis'in Fontana dei Quattro Fiumi gibi heykelleri ve çeşmeleri nedeniyle değil, boyutları nedeniyle de. Birçok açık hava kafesi ve restorana ev sahipliği yapan Roma'nın en canlı meydanlarından biridir. Renkli sokak sanatçıları, satıcıları ve turistleri ile Piazza Navona, Roma'nın zarif vitrin meydanıdır.

3- Sanat

Dünya sanatının başkentlerinden biri olan Roma, çok özel sanat şaheserlerine ev sahipliği yapıyor. Kitaplardan okuyarak ya da filmlerde izleyerek büyüdüğümüz tablolar, mimari eserler, heykellerin en önemlileri burada. Bu eserlerin arasında gezmek, canlı olarak görmek insanı büyülüyor. Michelangelo, Salvi, Sangallo, Maderno, Bernini gibi Romalı sanatçıların eserlerine şahitlik etmek gerçeküstü bir deneyim haline geliyor.

Roma'da dünyanın en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ve sanat galerilerinin en ünlüleri olan Villa Borghese ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde emsalsiz bir sanat keyfini tatmak mümkün.

4- Misafirperverlik

Avrupa’nın en güzel kentlerinden biri olan Roma’nın insanları da şehirleri gibidir. Dost canlısı, sıcak ve güler yüzlü Romalılar, kıtanın genelinden çok ayrı karaktere sahiptirler. Misafirperver Romalılar, şehre gelen ziyaretçileri mutlulukla karşılamaktan son derece memnundurlar.

Roma’da yolda karşılaştığınız insanlar yardımcı ve saygılıdırlar. Bu durum belki de şehrin tarihsel olarak çok fazla kültürden insanların ziyaretleriyle yoğrulmuş olmasından geliyordur. Yabancılara karşı her daim açık bir kent olmuştur. Roma’da insanlarla tanışmak, kaynaşmak, arkadaş olmak, sohbet etmek ve keyifli zaman geçirmek her zaman mümkündür.

5- Alışveriş

Dünyanın sayılı giyim markaları ve moda ikonlarının bulunduğu ünlü Roma caddelerinde hem İtalya’nın hem de Avrupa’nın en güzel alışveriş mekanları bulunur.

Her bir alışveriş alanı farklı özellikler ve tatlar barındırır. Kıyafet, çanta ya da ayakkabı olsun, her zevke hitap eden sonsuz çeşit vardır. Ancak belirtmeden geçmeyelim, Roma alışveriş konusunda epey pahalı bir şehirdir. Aldığınız her ürünün benzersiz bir kalitesi vardır ve bu da fiyatların yüksek olmasına neden olur.

6- Vatikan

Roma’nın turistik merkezlerden biri olmasının nedenleri arasında Vatikan Şehri de sayılabilir. Katolikler için önem arz eden şehrin pek çok yerinde tarihi kiliseler bulunur. Mimari açıdan oldukça değerli olan bu yapıların büyüklükleri de oldukça dikkat çekicidir.

Vatikan İtalya'nın tarihiyle hemen hemen aynı tarihe sahip olup dünya Katolik dininin merkezi kabul edilir. 0.44 km karelik alana sahip Vatikan'da yerleşik nüfus 1000 civarındadır fakat turistik bir yer olduğundan nüfus turistlerle artmaktadır. Pontificio ruhban sınıfı tarafından yönetilir. Devlet başkanı Papa'dır. Çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenir. Vatikan Papa'nın evi kabul edilir. İsviçre muhafızlarının kendine özgü kıyafetleriyle geçitlerini izledikten sonra, 11 farklı Vatikan müzesini, Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ni, Aziz Petrus Bazilikası'nı ve Vatikan Bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.

7- Gezi

Roma’nın şehir merkezi de çevresi de her türlü gezgin için sonsuz seçenek barındırır. Tüm Roma’yı bir tatile sıkıştırmak mümkün olmayacaktır.

Birkaç gün ya da bir ay olsun, Roma’da her zaman henüz görülmemiş yerler kalacaktır. En doğrusu, görmek istediğiniz yerlerin bir listesini yapmak ve mümkün olduğunca çok yer görebilmek için erken kalkmaktır.

8- Yemek

İtalyan yemeklerini dünyanın her şehrinde bulmak mümkündür. Ancak, İtalya’da yemediyseniz henüz bir İtalyan yemeği yememişsinizdir. Hemen her yerde İtalyan yemekleri ancak benzerleridir, gerçek İtalyan mutfağının tadına varmak için ülkenin aşçılarından ve özgün malzemelerinden yapılan tarifleri denediğinizde ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

İlk deneyeceğiniz yemeklerden biri spagettiler ve pizzalar olabilir. Ayrıca deniz ürünlerinin İtalya’ya has pişirme teknikleri de baştan çıkarıcıdır.

9- Kültür

Avrupa’nın en eski şehri ve en zengin kültürlerinin yaşadığı Roma’nın tarih boyunda sayısız festivale ev sahipliği yaptığını belirtelim. İtalya’da festivaller her zaman ünlüdür, ziyaret tarihinizi bu kültürel festivallere denk getirerek olağanüstü zenginliğin tadına varabilirsiniz. Roma festivalleri, yılın belli zamanlarında farklı tanrısal varlıklar için kutlanan bayram ya da festival günleridir. Bu festivallerin en önemlileri Saturnalia (günümüzde Noel) ve Consualia, Lupercalia ve Bona Dea kutlamalarıdır.

Roma Müzesi

1870 yılına kadar Roma'nın tarihini anlatan yaklaşık 40.000 heykel, resim ve mozaik barındırmaktadır. Müze, 18. yüzyılda inşa edilen Palazzo Braschi'de yer almaktadır. Faşist rejim sırasında Mussolini buraya taşındı ve politik merkezi yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 300 aile bu bölgeye yerleştirildi. Müzedeki fresklerin birçoğu ısınmak için ateş yakan insanlar tarafından tahrip edildi.