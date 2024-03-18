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Cennet Antalya Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yerlerinden biri. Her köşe başında onlarca antik medeniyetin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz... Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 18.03.2024 - 03:07 Güncelleme: 18.03.2024 - 03:07 facebook

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Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bunun tabii ki onlarca nedeni var.Kaş, Kemer, Phaselis, Patara, Likya, Perge, Side, Apollon, Aspendos, Olimpos, Belek ve daha nice doğal ve tarihi güzelliklere sahip cennet gibi bir yer. Akdeniz kıyısında batıdan doğuya uzanan 640 kilometrelik sahil şeridi, kıyıya paralel olarak şehri saran Toros Dağları ile deniz, kum ve güneş seven de doğa içinde kaybolmak isteyenler de tarih meraklıları da Antalya’da onlarca seçenek bulabilir.

Şehrin en batısında, Antik Lykia Medeniyeti’nin en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti vardır. Doğuya ilerledikçe Demre’nin koylarında doğayı, her köşe başında antik medeniyetlerin izlerini bulabilirsiniz. Kaş, dünyanın sayılı dalış merkezlerinden biridir. Kemer birçok lüks resort otele ve görkemli Tahtalı Dağı’na ev sahipliği yapar. Antalya şehrinin merkezini oluşturan Kaleiçi, Doğu Akdeniz’in en önemli Orta Çağ limanlarından birisi olan antik Attaelia şehrini, Selçukluların izlerini, doğa harikası falezleri bir araya getirir. Aziz Paul’un önemli duraklarından, Pamfilya medeniyetinin önemli liman şehri Perge Antik Kenti, görkemli yapılarıyla etkileyici bir tarih merkezidir.

Harita

Belek, özel tasarım sahalarıyla dünyanın önemli golf merkezlerinden biridir. Dünya standartlarından hizmetleri, doğası ve imkanlarıyla en üst sınıf resort oteller de Belek bölgesindedir. Buradan biraz kuzeye ilerlediğinizde, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarından birine, Aspendos Antik Tiyatrosu’na ulaşabilirsiniz. Ormanların arasından kıvrıla kıvrıla akan köpükler halinde ırmağa karışan Manavgat Şelalesi, hemen yanın başındaki deniz kıyısındaki Apollon Tapınağı ile Side Antik Kenti, keşfetmek için bir günün yetmeyeceği bir kültürel varlığın ev sahibidir. Çam ormanları ve şelaleleri ile büyüleyen Alanya, Akdeniz’e uzanan tarihi kalesi ile şehrin en doğusundadır.

YAKINDAN ANTALYA

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Perge Perge, Antalya şehir merkezinin 18 km doğusunda yer alıyor. Aksu (Kestros) Nehri, antik zamanlarda kentin coğrafi konumunu oldukça değerli kılan bir unsurdu. Aynı zamanda şehirde yapılan tarımın hayat suyuydu. Antik kentte yapılan kazılar sonucunda elde edilen önemli eserlerin bir kısmı Antalya Müzesi’nde sergileniyor. Perge’yi keşfetmeye, Büyük İskender’in inşa ettirdiği anıtsal sur duvarları boyunca yürüyerek başlamak iyi bir seçenek. Su kanalı, sütunlu cadde, gözetleme kulesi, Roma hamamı, agoralar, çift kapılı dükkanlar, 12 bin kişilik anıtsal tiyatro, zemini kaplayan mozaikler ve at nalı şeklindeki stadyumu görmeden Perge Antik Şehri’nden ayrılmamalısınız.

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Termessos Antalya’nın 30 km kuzeybatısında konumlanan Termessos, Türkiye’nin en iyi korunmuş antik kentlerinden biri. Kent hem doğal güzellikleri hem de tarihi eserlerinden dolayı Milli Park kapsamına alındı. Büyük İskender kuşatmasına karşı Termessosluların gösterdiği güçlü savunmayla anılan şehir, Pisidya bölgesinde Milyas olarak anılan bölümde yer alıyor. Kenti Anadolu’nun en eski halklarından Solym’lerin kurduğu biliniyor. Bizans dönemi ve sonrasına dair ise kaynaklarda kente dair herhangi bir bilgi bulmak mümkün değil.