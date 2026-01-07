Habertürk
Habertürk
        Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Bahis oynayan 108 teknik direktör ve 104 menajer PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan 108 isim ile 104 futbol menajeri PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 07.01.2026 - 16:26
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.

        Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF’ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

        Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler arasında Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Cüneyt Dumlupınar ve Mustafa Alper Avcı gibi Süper Lig'de görev yapmış teknik direktörler ile Galatasaray'ın eski yöneticisi Cenk Ergün de yer alıyor.

        İşte o isimler:

        TEKNİK SORUMLULAR:

