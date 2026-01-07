Galatasaray'ın Mainoo transferinde sıcak gelişme!
Galatasaray'ın 6 ve 8 numara rotasyonu için yakından takip ettiği Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo'da sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz futbolcunun, kulübünden ayrılma konusunda yeni bir karar verdiği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da listede yer alan isimlerden biri de Manchester United forması giyen Kobbie Mainoo'ydu.
Geniş bir orta saha havuzu oluşsa da, listenin en üst sıralarında Manuel Ugarte ve Kobbie Mainoo yer alıyordu.
Özellikle genç yaşı, oyun zekâsı ve Premier Lig tecrübesiyle öne çıkan Mainoo’nun transferi için sarı-kırmızılı yönetim süreci yakından izliyordu.
Manchester United’da teknik yapılanmada yaşanan değişim sonrası Ruben Amorim’in göreve gelmesiyle birlikte Mainoo’nun forma şansı ciddi şekilde azalmıştı.
Bu durumdan memnun olmayan İngiliz futbolcunun, kulüp yönetimine ayrılmak istediğini ilettiği ve özellikle kiralık olarak başka bir takımda düzenli forma giymeye sıcak baktığı öğrenilmişti.
Bu süreçte Napoli’nin de Mainoo ile ilgilendiği, Galatasaray’ın ise gelişmeleri temkinli ama yakından takip ettiği belirtiliyordu.
Sarı-kırmızılılar, uygun şartların oluşması halinde devre arası için kiralık bir formül üzerinde duruyordu.
MAINOO AYRILMAKTAN VAZGEÇTİ
Ancak Galatasaray’a bu transferde kötü haber geldi. Manchester United’da Ruben Amorim’le yolların ayrılmasının ardından Kobbie Mainoo’nun fikir değiştirdiği ortaya çıktı.
Teknik direktör değişiminin ardından yeniden forma şansı bulabileceğini düşünen genç futbolcunun, ayrılık planlarını askıya aldığı ve sezonu İngiliz devinde tamamlama eğiliminde olduğu öğrenildi.