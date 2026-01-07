Venezuela ile 650 milyon dolarlık dış ticaretimiz var

Dünyanın gözü kulağı şu anda Venezuela'da. Bir süredir ABD ile olan sürtüşmeler, ve ambargo ile gündemde olan Venezuela şimdi ABD'nin Başkan Nicolas Maduro'yu kaçırması sonucu dünyanın gündemine oturmuş durumda. Venezuela söz konusuyken ekonomik açıdan tabii ki dünyanın en büyük rezervine sahip olması nedeniyle petrol ilk olarak akla geldi. Bir süredir düşüşte olan petrol fiyatları da uzun süredir sadece Çin'e giden Venezuela petrollerinin uluslararası piyasalara sürüleceği gerekçesiyle daha da düştü. Brent türü petrol 60 dolara geldi. Diğer yandan bu ülke ve Maduro'nun altın ve kripto para varlığı olması da bu iki piyasa üzerinde etkili oluyor. Son gelişmeler olağandır ki bu ülkenin ekonomisini de olumsuz etkilemeye başladı. Peki bizim ile olan dış ticareti ne durumda ve gelişmelerden Türkiye ekonomisi olumsuz etkilenebilir mi?

REZERVİ AZ BORCU YÜKSEK

Biraz Venezuela ekonomisini tanıyalım. 26 milyonluk nüfusa sahip ülke, IMF tahminlerine göre 2025 sonu itibariyle 82,8 milyar dolarlık GSYİH ve 3 bin 103 dolar kişi başı gelire sahip. Ülkede faiz yüzde 58, enflasyon yüzde 172 ile dünyanın en yükseği. Ülkenin ekonomisi tabii ki petrole dayalı. Petrolün toplam ekonomi içindeki payı yüzde 14,2, ihracattaki payı ise yüzde 85-95 arasında. Gerekli yatırımların yapılamaması nedeniyle petrol üretimi artırılamıyor. Petrol üretiminin 2013 yılında yıllık ortalama 76,21 milyon ton; 2023 yılında ise yine yıllık ortalama 27,3 milyon ton olduğunu söylersek sanırım ne söylemek istediğimiz daha net anlaşılır. Aynı şekilde 2013 yılı petrol ihracatı değeri 85,3 milyar dolar; 2023 yılı petrol ihracat değeri 4,04 milyar dolar düzeyinde. Ülkenin döviz rezervi 10,7 milyar dolar. Bu rezerve göre dış borç 200 milyar dolar ise endişe verici düzeyde.

15 TRİLYON DOLARLIK YERALTI REZERVİ VAR Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı nota göre Venezuela'nın yaklaşık 15 trilyon dolar değerinde yeraltı kaynağı olduğu tahmin ediliyor. 303 milyar varil (ortalama 850 bin/gün varil) ile dünyanın en büyük petrol rezervi ve yine dünyanın en büyük yedinci doğal gaz rezervini sahip. Ülkenin 5,7 trilyon m3'lük doğalgaz varlığı bulunuyor. Güney Amerika'nın dördüncü büyük rezervi olan 806 milyon ton petrokok üretimi, 2 milyon ton altın (dünyanın en büyük 4'üncü rezervi) 2.236 ton demir cevheri, 15 milyar ton boksit, 321 milyon ton bakır, 1.2 milyon ton koltan, elmas, uranyum ve çinko rezervleri ülke varlıkları olarak sayılıyor. HURDA ALIP HUBUBAT SATIYORUZ Venezuela'nın 2008 yılında 88 milyar dolarlık rekor ihracatları 2021 yılında tabii ki ABD ile ilişkilerin gerilmesi ile 4.8 milyar dolara kadar geriledi. Yine 2012 yılında 67 milyar dolarlık ithalat 2020 yılında 5.5 milyar dolara kadar düştü. Sonra biraz toparlandı. Şimdi gelelim Türkiye ile ilişkisine. Toplamda 18 ile 20 milyar dolar arasında dış ticareti bulunan Venezuela ile Türkiye'nin 2024'de dış ticareti 650 milyon dolar oldu. Bunun 293 milyonu ihracat 357 milyon doları ithalattan oluşuyor.