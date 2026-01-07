Habertürk
        ABD Başkanı Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim

        ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine yaptığı konuşmada Kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlere odaklanılmasını istedi. Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin kontrolünü kaybetmesi halinde "Demokratlar beni azletmek için bir neden bulacak" dedi ve "Ara seçimleri kazanmak zorundasınız. Çünkü eğer kazanamazsak, beni azletmek için bir neden bulacaklar. Azledilirim" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 07.01.2026 - 07:47 Güncelleme: 07.01.2026 - 07:47
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Dünya ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya düzenlediği operasyonla sarsılırken ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2026'da gerçekleşecek ara seçimlere odaklandı ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine "seçimi kazanmazsak görevden alınacağım" dedi.

        ABD Başkanı Trump, salı günü yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin kontrolünü kaybetmesi halinde "Demokratlar beni azletmek için bir neden bulacak" dedi. Trump, bu öngörüyü kullanarak parti içindeki milletvekillerine baskı yaptı ve 2026 ara seçimlerini kazanmak için bir dizi seçim önceliği etrafında birleşmeleri gerektiğini vurguladı.

        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım Haberi Görüntüle

        "Ara seçimleri kazanmak zorundasınız. Çünkü eğer kazanamazsak, beni azletmek için bir neden bulacaklar" diyen Trump, "Azledilirim" ifadelerini kullandı.

        Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler için Kennedy Center'da düzenlenen ve tüm gün süren bir politika forumunun açılışında konuştu. Yakın zamanda kendi onuruna yeniden adlandırılan bu sahne sanatları binasındaki toplantı, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınından bu yana kat ettiği yolu da gözler önüne serdi. Tam beş yıl önce, Kongre binasının basılmasıyla sonuçlanan olaylar Trump'ı yıllar süren ceza davaları ve siyasi izolasyonla karşı karşıya bırakmıştı.

        Partisini motive etmeyi amaçlayan konuşmasında Trump, gündeminin seçmen nezdinde yeterince karşılık bulmakta zorlandığını da kabul etti. Amerikalıların yasa dışı göçle ilgili sicilini hızla geride bıraktığından ve ilaç şirketlerini fiyatları düşürmeye zorlamaya yönelik girişimlerinin basında yeterince yer bulmadığından şikayet etti.

        Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilere mesajlarını özellikle ilaç fiyatları, kadın sporlarında trans sporcular ve şiddet suçlarıyla mücadele konularına odaklamaları çağrısında bulundu. Bu başlıkların Demokratlarla aradaki farkı keskinleştireceğini ve 2026 öncesinde seçmeni harekete geçireceğini savundu. Ayrıca parti içi çekişmelerin bir kenara bırakılmasını ve kasım ayına giden süreçte disiplinli bir mesaj etrafında birleşilmesini istedi.

        KONGRE BASKININI "SEVGİ DOLU BİR GÜN" OLARAK NİTELEDİ

        Başkanlığa geri döndüğünden bu yana Trump, Kongre baskınındaki şiddeti küçümsemeyi sürdürdü; ayaklanmayı "sevgi dolu bir gün" olarak niteledi ve kabahat ve ağır suçlarla itham edilen katılımcıları affetme vaadini yerine getirdi.

        ABD'nin 3 Ocak gecesi Maduro ve eşine düzenlediği operasyona ilişkin konuşan Trump, bu adımın enerji maliyetlerini düşüreceğini savundu ve "Çıkarılacak çok petrol var" dedi.

        Bir saatten uzun süren konuşmasında Trump, Franklin D. Roosevelt'in engelliliğiyle ilgili şakalardan First Lady Melania Trump'ın onun dans figürlerinden hoşlanmamasına dair esprilere kadar pek çok konuya değindi.

        Konuşmasını, "Sanırım size bir şey verdim. Bu sadece bir yol haritası. Zaferin yol haritası." sözleriyle tamamladı.

