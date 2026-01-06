Habertürk
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista - Futbol Haberleri

        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista

        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle takımdan ayrılma talebini kulübe ve teknik ekibe ilettiğini ve oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 23:37 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:03
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

        Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

