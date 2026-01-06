Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 88-80 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 88-80 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in20. haftasında konuk ettiği Yunan ekibi Olympiakos'u son periyottaki etkili oyunuyla 88-80 mağlup etti. EuroLeague'de oynadığı son 11 maçta 10. kez kazanan sar-lacivertliler, toplamda ise 19. maçında 13. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:52 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:52
        Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 88-80 yendi. Sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10. kez kazanırken, toplamda 19 maçta 13 galibiyete ulaştı.

        Maçın başında öne geçen Olympiakos'un sayılarına Horton Tucker'la cevap vererek oyunda 10-5 üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, savunmada yaptığı hatalarla üstünlüğünü kısa sürede kaybetti. Donta Hall'un peş peşe basketleriyle oyundan kopmayan Yunan ekibi, Vezenkov'un ürettiği sayılarla son saniyelerde skoru lehine çevirerek ilk çeyreği 22-18 önde bitirdi.

        Pota altından ve dış atışlardan rahat sayılar bulan Olympiakos 33. dakikada farkı 7 sayıya yükseltti (29-22). Rakibinin sayılarına karşılık vermekte güçlük çeken sarı-lacivertliler, Horton Tucker'ın çabasıyla farkın açılmasına izin vermedi. Olympiakos'un üst üste iki hatasını değerlendirerek farkı düşürmeyi başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'ın turnikesiyle arayı tek sayıya (36-37) kadar kapatsa da bitime 8 saniye kala kazandığı faul atışlarını sayıya çeviren Yunan ekibi soyunma odasına 40-36 üstünlükle gitti.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda daha rahat sayı bulmayı başaran Fenerbahçe Beko, Horton Tucker'la skoru eşitledi (43-43). Fenerbahçe Beko bir ara 5 sayı farkla geriye düşse de rakibinin hücumdan eli boş döndüğü anları değerlendirmeyi başardı ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketiyle 50-48 öne geçti. Hücumda toparlanan Yunan ekibi kısa sürede skoru tekrar lehine çevirirken sarı-lacivertlilerin basketlerine karşılık vermekte güçlük yaşamadı. Son dakika içinde önce Melli'nin üç sayısıyla farkı tek sayıya düşüren ev sahibi ekip, Boston'un 6 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle durumu 62-62 yaparak final bölümüne girdi.

        İki takımın da son derece dikkatli başladığı bölümde Baldwin'in üçlüğüyle skoru 67-66 yapan sarı-lacivertli ekip, peşinden de Boston'la farkı 4'e yükseltti (70-66). Yaptığı etkili savunmayla rakibini dış atışlara yönlendiren Fenerbahçe Beko, Baldwin ve Melli'nin üçlükleriyle oyuna ağırlığını koyarak karşılaşmayı 88-80 kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)

        Fenerbahçe Beko: Melli 11, Horton Tucker 17, Devon Hall 10, Tarık Biberovic 8, Birch 2, Baldwin 17, Boston 14, Silva 4, Colson 5, Jantunen

        Olympiakos: Walkup 2, Vezenkov 24, Papanikolaou, Dorsey 15, Donta Hall 16, Morris 2, Peters 4, Antetokounmpo 2, Fournier 15 Larentzakis

        1. Periyot: 18-22

        Devre: 30-46

        3. Periyot: 62-62

