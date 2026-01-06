Habertürk
        Otomotivde üst üste 3'üncü kez tüm zamanların rekoru kırıldı - Otomobil Haberleri

        Otomotivde üst üste 3’üncü kez tüm zamanların rekoru kırıldı

        Türkiye otomotiv pazarında üst üste üçüncü kez tarihi rekor kırıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, 2025'te otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde yüzde 11 oranında arttı. Böylece 2025 genelinde toplam pazar 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşti. Sonuçları açıklayan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "2026 yılında 2025'e benzer bir pazar büyüklüğü bekliyoruz" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 06.01.2026 - 21:26 Güncelleme: 06.01.2026 - 21:26
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 ve 2024 yıllarının ardından 2025'i de rekor ile noktaladı.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 genelinde Türkiye'de 1 milyon 368 bin 400 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde pazardaki büyüme oranı ise yüzde 10.5 olarak kayıtlara geçti.

        Böylece rekor serisi son 3 yıla yayılmış oldu.

        Türkiye otomotiv pazarı 2023 genelinde 1 milyon 232 bin 635 adet, 2024'te ise 1 milyon 238 bin 509 adet satış rakamı ile üst üste rekorlar kırmıştı.

        ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil satışları geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde yüzde 10.6 oranında artarak 1 milyon 84 bin 496 adete, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 artarak 283 bin 904 adete yükseldi.

        ARALIK’TA SATIŞLAR 200 BİN ADETE DAYANDI

        Kampanyaların damgasını vurduğu Aralık ayında da pazarda dikkat çeken bir büyüklüğe ulaşıldı.

        2025’in son ayında toplam pazar yüzde 12.6 oranında büyüdü ve 191 bin 620 adede ulaştı.

        Otomobil satışları ise Aralık’ta yüzde 8.5 artışla 146 bin 319, hafif ticari araç satışları ise yüzde 27.8 artarak 45 bin 301 adede yükseldi.

        2025’te elektrikli araç satışlarının 191 bin 960 adetle yüzde 17.7 paya ulaşması da dikkat çekti.

        “2026’DA BENZER BİR PAZAR BEKLİYORUZ”

        ODMD Satış ve İletişim Ödülleri'nde 2025 satış sonuçlarını açıklayan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2026’da da 2025’e benzer bir satış temposu beklediklerini bildirdi.

        Bozkurt, “İnişiyle çıkışıyla heyecanlı bir yıl yaşadık 2025’te. İnşallah 1.5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride göreceğiz. Otomotiv sanayisi 2025’te 42 milyar dolarlık ihracat yaptı, bu çok önemli bir rakamdır. 2026 yılında 2025’e benzer bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Bu yılın yeni üretim yatırımlarının yapıldığı, ihracatın arttığı ve istihdamın büyüdüğü bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi.

        BOZKURT’TAN VEDA KONUŞMASI

        Derneğin tüzüğü gereği ODMD Başkanlığını yıl içinde bırakmaya hazırlanan Bozkurt, ödül töreninde ODMD Başkanı olarak otomotiv sektörüne bir veda konuşması da yaptı.

        Ülkenin en büyük sektörü olan otomotivin bu konumunu sürdürmesi gerektiğini kaydeden Bozkurt’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

        - “Sektör olarak tedarik sanayisini büyütelim destekleyelim.”

        - “Bayilerimiz çok cesur yatırımcılar, sektörü sahada temsil eden bu kişilere sektör olarak göz bebeğimiz gibi bakmalıyız.”

        - “Müşteri memnuniyetini en öncelikli konularımızın başında tuttuk. Müşteriyi her zaman en tepeye yerleştiren bir sektör olarak kalmalıyız.”

        - “Sektör olarak ülkemize karşı sosyal sorumluluğumuzu unutmamalıyız.”

