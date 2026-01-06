Otomotivde üst üste 3’üncü kez tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 ve 2024 yıllarının ardından 2025'i de rekor ile noktaladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 genelinde Türkiye'de 1 milyon 368 bin 400 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde pazardaki büyüme oranı ise yüzde 10.5 olarak kayıtlara geçti.

Böylece rekor serisi son 3 yıla yayılmış oldu.

Türkiye otomotiv pazarı 2023 genelinde 1 milyon 232 bin 635 adet, 2024'te ise 1 milyon 238 bin 509 adet satış rakamı ile üst üste rekorlar kırmıştı.

ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, otomobil satışları geçtiğimiz yılın Ocak-Aralık döneminde yüzde 10.6 oranında artarak 1 milyon 84 bin 496 adete, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 artarak 283 bin 904 adete yükseldi.

REKLAM

ARALIK’TA SATIŞLAR 200 BİN ADETE DAYANDI

Kampanyaların damgasını vurduğu Aralık ayında da pazarda dikkat çeken bir büyüklüğe ulaşıldı.

2025’in son ayında toplam pazar yüzde 12.6 oranında büyüdü ve 191 bin 620 adede ulaştı.

Otomobil satışları ise Aralık’ta yüzde 8.5 artışla 146 bin 319, hafif ticari araç satışları ise yüzde 27.8 artarak 45 bin 301 adede yükseldi.

2025’te elektrikli araç satışlarının 191 bin 960 adetle yüzde 17.7 paya ulaşması da dikkat çekti. “2026’DA BENZER BİR PAZAR BEKLİYORUZ” ODMD Satış ve İletişim Ödülleri'nde 2025 satış sonuçlarını açıklayan ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2026’da da 2025’e benzer bir satış temposu beklediklerini bildirdi. Bozkurt, “İnişiyle çıkışıyla heyecanlı bir yıl yaşadık 2025’te. İnşallah 1.5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride göreceğiz. Otomotiv sanayisi 2025’te 42 milyar dolarlık ihracat yaptı, bu çok önemli bir rakamdır. 2026 yılında 2025’e benzer bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Bu yılın yeni üretim yatırımlarının yapıldığı, ihracatın arttığı ve istihdamın büyüdüğü bir yıl olmasını temenni ediyoruz” dedi. REKLAM BOZKURT’TAN VEDA KONUŞMASI Derneğin tüzüğü gereği ODMD Başkanlığını yıl içinde bırakmaya hazırlanan Bozkurt, ödül töreninde ODMD Başkanı olarak otomotiv sektörüne bir veda konuşması da yaptı. Ülkenin en büyük sektörü olan otomotivin bu konumunu sürdürmesi gerektiğini kaydeden Bozkurt’un konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde;