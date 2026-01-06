ABD Başkanı Trump: Ben kralım
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sırasında, ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini dile getirdi. ABD Başkanı, "Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, kimsede sahip olduğumuz silahlar yok." diye konuştu. Trump, kendisi "kral" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Trump, Washington'daki Kennedy Center'da, Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu.
Askeri kabiliyetlerini işaret eden Trump, "ABD bir kez daha, dünyadaki en gelişmiş ve en güçlü orduya sahip olduğunu gösterdi. Kimse bizi yenemez, yakınımızdan bile geçemez." diye konuştu.
ABD Başkanı, ayrıca "Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, sahip olduğumuz silahlara kimse sahip değil. Silahlarımız çok güçlü, müttefiklerimiz de bizim uçaklarımızı ve silahlarımızı istiyor." dedi.
ABD Başkanı, silah üretimi konusunda ise yeterli hıza sahip olmadıklarını, şirketlere daha sert davranacaklarını belirtti.
Donald Trump, Venezuela'ya yönelik müdahale sırasında ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini ifade ederken, "O an bir problem olduğunu anladılar. Sadece mumu olanlar ışığa sahipti." diye konuştu.
Operasyona ilişkin açıklamasında devam eden Trump, "Kimse ölmedi. Diğer tarafta ise ölenler var. Maalesef ki ölen askerlerin çoğu Kübalıydı. Geliyor olduğumuzu biliyorlardı. Kendilerini korumuşlardı, bizimkiler ise korumamıştı. Bizimkiler helikopterden atladı." dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, operasyona yaklaşık 200 Amerikalının katıldığını belirtmiş, "Öyle görünüyor ki Rus hava savunma sistemleri pek de iyi çalışmadı, değil mi?" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı, Nicolas Maduro'ya ilişkin açıklamasında ise "Şiddet yanlısı bir adam. Sahnede benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü." ifadelerini kullandı.
Yeni ticaret politikalarına da dikkat çeken Trump, gümrük vergileri ile zengin olduklarını belirtti.
ABD Başkanı, "Ben kralım. Herkesten daha fazla Boeing sattım. Bana "yılın satış danışmanı" ödülünü verdiler." diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a mizahi gönderme
Öte yandan, ilaç fiyatları konusunda daha önce hiçbir ABD başkanının atmadığı adımları atarak ülkedeki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşürdüğünü anlatan Trump, bu konuda anlaşmazlık yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mizahi bir dille yüklendi.
Fransız aksanını çok sevdiğini söyleyen Trump, Macron'un isminin Fransızca telaffuzunu mizahi şekilde yaptı.
Trump, Fransa'nın bazı ilaç fiyatlarını yükseltmesi gerektiğini Macron'a söylediği bir konuşmaya atıf yaparak, "Macron'a dedim ki, 'dinle, ilaç fiyatlarını biraz yükseltmen gerekecek çünkü biz senden 14 kat daha fazla ödüyoruz. Bu çok fazla, değil mi? Başka bir deyişle, tüm bu açığı kapatıyoruz.' O da 'hayır Sayın Başkan' dedi. Bana 'Sayın Başkan' diyorlar. Putin de bana 'Sayın Başkan' diyor. Emmanuel, 'hayır bunu yapmayacağız' dedi. 'Evet yapacaksınız' dedim." ifadelerine yer verdi.