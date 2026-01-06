ABD Başkanı Trump: Ben kralım

ABD Başkanı Trump, Washington'daki Kennedy Center'da, Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye ilişkin açıklamada bulundu.

Askeri kabiliyetlerini işaret eden Trump, "ABD bir kez daha, dünyadaki en gelişmiş ve en güçlü orduya sahip olduğunu gösterdi. Kimse bizi yenemez, yakınımızdan bile geçemez." diye konuştu.

ABD Başkanı, ayrıca "Venezuela'da düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı, sahip olduğumuz silahlara kimse sahip değil. Silahlarımız çok güçlü, müttefiklerimiz de bizim uçaklarımızı ve silahlarımızı istiyor." dedi.

ABD Başkanı, silah üretimi konusunda ise yeterli hıza sahip olmadıklarını, şirketlere daha sert davranacaklarını belirtti.

Donald Trump, Venezuela'ya yönelik müdahale sırasında ülkenin neredeyse tamamında elektriklerin kesildiğini ifade ederken, "O an bir problem olduğunu anladılar. Sadece mumu olanlar ışığa sahipti." diye konuştu.

Operasyona ilişkin açıklamasında devam eden Trump, "Kimse ölmedi. Diğer tarafta ise ölenler var. Maalesef ki ölen askerlerin çoğu Kübalıydı. Geliyor olduğumuzu biliyorlardı. Kendilerini korumuşlardı, bizimkiler ise korumamıştı. Bizimkiler helikopterden atladı." dedi.