BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde (BES) Türk parası cinsinden yapılan katkı paylarına uygulanacak devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 ve ek 2'nci maddeleri kapsamında, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL oldu.

Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.