Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.023,78 %2,75
        DOLAR 43,0485 %0,04
        EURO 50,3698 %0,08
        GRAM ALTIN 6.224,94 %0,13
        FAİZ 36,54 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 113,29 %0,72
        BITCOIN 93.497,00 %0,30
        GBP/TRY 58,1594 %0,04
        EUR/USD 1,1690 %0,01
        BRENT 60,70 %-1,72
        ÇEYREK ALTIN 10.177,78 %0,13
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi

        Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 01:00 Güncelleme: 07.01.2026 - 02:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde (BES) Türk parası cinsinden yapılan katkı paylarına uygulanacak devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı yeniden belirlendi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 ve ek 2'nci maddeleri kapsamında, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi. Ayrıca, cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkısı tutarı 500 TL oldu.

        Karar, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

        Ordu'da hayvancılık yapan Halise (57) ve Orhan Tırıçoğlu (60) çifti, koyunlarından birinin dünyaya getirdiği ve 'Kıvırcık' ismini verdikleri kuzuya üşümemesi için evde bebek gibi bakıyorlar. (DHA)

        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #BES
        #Resmi Gazete
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        "Grönland için askeri seçenek masada"
        "Grönland için askeri seçenek masada"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        "Sorumluluğun Türkiye'de olması doğal"
        Ukrayna için niyet bildirgesi imzalandı
        Ukrayna için niyet bildirgesi imzalandı
        İlk maçında parladı!
        İlk maçında parladı!
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        ABD Başkanı Trump: Ben kralım
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Fenerbahçe 2 golle finalde: Derbi heyecanı yaşanacak!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Gabriel Paulista
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Buldozer Fenerbahçe!
        Buldozer Fenerbahçe!
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Domenico Tedesco: Bütün kupaları istiyoruz
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 