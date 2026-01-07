Habertürk
        Valiler Kararnamesi yayımlandı

        Valiler Kararnamesi yayımlandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi

        Giriş: 07.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 07.01.2026 - 07:33
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

        Mehmet Fatih Çiçekli Ardahan,

        Mustafa Fırat Taşolar Iğdır,

        Cahit Çelik Bingöl,

        Mustafa Koç Giresun,

        Hayrettin Çiçek Karaman,

        Ahmet Hamdi Usta Yalova,

        Tahir Şahin Trabzon,

        Mehmet Makas Düzce,

        Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye,

        Erdinç Yılmaz Eskişehir,

        Yavuz Selim Köşger Denizli,

        Mustafa Yavuz Adana,

        Murat Duru Aksaray,

        Ömer Kalaylı Kilis,

        Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale,

        Oktay Çağatay Karabük,

        Nedim Akmeşe Niğde,

        Hüseyin Çakırtaş Çankırı ve

        Önder Bozkurt Ağrı valisi oldu.

        BAZI BAKANLIKLARA BAĞLI İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR

        Karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İzmir İl Müdürü Melih Keleş görevden alındı ve İzmir İl Müdürlüğü'ne Aydın İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Aydın İl Müdürlüğü'ne ise Bilecik İl Müdürü İlkay Türkoğlu atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Müfettiş Ersoy İşleyen Başmüfettişliğe getirildi.

        Ticaret Bakanlığında ise Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı. Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'ne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ticaret Başmüfettişi Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim Akbaş ve Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'ne Kayahan Topal atandı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

