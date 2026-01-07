Habertürk
        "Grönland için askeri seçenek masada" | Dış Haberler

        "Grönland için askeri seçenek masada"

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Grönland'a sahip olmak için orduyu kullanmak da dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ulusal güvenlikleri için önemli olduğunu dile getirmişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 00:56 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:39
        "Grönland için askeri seçenek masada"
        Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, Trump yönetiminin Grönland ile ilgili yaklaşımını değerlendirdi.

        Leavitt, yanıtında, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.

        Leavitt'in yanıtı, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.

        Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.

        *Haberin fotoğrafı AP aracılığıyla servis edilmiştir, temsilidir

