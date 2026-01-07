'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
'Casperlar' suç örgütüne yönelik, 145'i tutuklu, 223 sanık hakkında, 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. İddianamede, İstanbul Bahçelievler'de, 'Casperlar' suç örgütü yöneticilerinin, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğunu öne sürdükleri 16 yaşındaki Hüseyin Asil'i, yine yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişiye öldürttüğü tespit edildi
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmayil Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedildi.Öldürülen Hüseyin Asil, 16 yaşındaydı. Daltonlar üyesi olduğu iddia edildi.
SUÇ ÖRGÜTÜ EYLEMLERİ PLANLADI
DHA'daki habere göre iddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı belirtildi.
2020 SONRASI ÖRGÜT YAPILANDI
Örgütün, 2008-2018 yılları arasında etkin olan bazı yerel suç yapılanmalarının dağılmasının ardından güç kazanmaya başladığı, 2020 yılı sonrasında ise İsmail Atız liderliğinde yeniden yapılandığı aktarıldı. 2021 yılı itibarıyla örgüt yurt dışı merkezli yönetildi.
DALTONLAR İLE GÜÇ SAVAŞI
İddianamede, 'Casperlar' silahlı suç örgütü ile 'Daltonlar' silahlı suç örgütü arasında Bahçelievler'de, hasım gruplar olarak güç savaşı içerisinde bulundukları, taraflar arasında çok sayıda silahlı çatışmanın yaşandığının tespit edildiği belirtildi.
HÜCRE EVİNDE CİNAYET PLANI
Bu kapsamda, Bahçelievler'de 6 Mart 2025 tarihinde Hüseyin Asil'in (16) öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. 'Casperlar' suç örgütü yöneticileri, 'Daltonlar' üyesi olduğunu öne sürdükleri Hüseyin Asil'i öldürmek için yaptığı planda, yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişi belirledi. Bu kişiler Bahçelievler'de hücre evine yerleştirildi.
"BANA BARINMA İMKANI DA SAĞLAYACAKTI"
Batıkan K. ifadesinde, "Ben Muğla'da arkadaşım Hasan E. ve ailesi ile birlikte ikamet ediyordum. Benim babam İzmir'de, annem ise Kuşadası'nda ikamet eder. Ben tek çocuğum ve ne annemle ne de babamla yaşıyorum. Muğla'da 2023 ortalarından 2024 sonlarına kadar ikamet ettim. 3 Mart 2025 günü Muğla'dan İstanbul'a otobüs ile geldim. Benim amacım burada işe girmekti. Benim burada tanıdığım kimse yok. Online oynanan 'Mobil legend' isimli oyun üzerinden tanıştığım kendisini 'Burak' olarak tanıtan kişi beni İstanbul'a davet etti.
"BURADA İŞ BULABİLİRSİN"
'Burada iş bulabilirsin' dedi. Ayrıca bana barınma imkanı da sağlayacaktı. Burak ile yüz yüze hiç görüşmedim. Bir kez görüntülü olmak üzere birkaç kez telefonla görüştüm. Görüntülü görüşmemiz whatsapp isimli uygulama üzerinden oldu. İstanbul'a gelince Burak ile telefonla görüştüm. Kendisi bana bir konum attı ve bana bu attığı konumdaki evde kalabileceğimi söyledi. Evin kimin olduğunu ve adresini bilmiyorum. Sonra bu eve gittiğimde, Ferman isminde bir şahıs beni karşıladı. Eve beni götürerek anahtarı da verdi ve gitti" dedi.
"ÖRGÜTE YENİ ÜYELER KAZANDIRILDI"
Bu kapsamda yapılan değerlendirmede ise örgüt yöneticilerinden Burak Bulut kod adlı İsmail Göleli'nin eylemlerde kullanmak üzere örgüte yeni üyeler kazandırdığı, yeni üyeler için barınma imkanı sağladığı anlaşıldı. 'Casperlar' silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun örgüte üye kazandırmak konusunda var olan bütün yöntemlere başvurduğu, bu noktada online oyun sitelerini ve uygulamalarını da aktif olarak kullandığı belirtildi.
HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİLER
Örgüt üyesi şüpheli Batıkan K.'nın örgüt yöneticilerinden İsmail Göleli tarafından İstanbul'a silahlı saldırı eyleminde yer almak üzere çağrıldığı, örgüte ait hücre evine yerleştirildiği, daha sonra Murat kod adlı Bekir İ. ve suça sürüklenen çocuk Ömrüm K.'nın da örgüt yöneticisi İsa Doğan'ın talimatıyla aynı hücre evine yerleştirildikleri ve eylem anına kadar burada kaldıkları, olay tarihinde, Hüseyin Asil (16) ile Şehmus, Enes ve Furkan'ın bulunduğu konuma gidildiği, konum bilgilerinin örgüt yöneticileri tarafından temin edildiği, şüphelilerin eylem öncesinde örgüt yöneticileri İsmail Atız, İsa Doğan ve İsmail Göleli ile sürekli irtibat halinde oldukları, görüntü inceleme tutanakları ve olay yeri delillerinden şüphelilerin iki ayrı gruba ayrılarak müştekilere seri şekilde hedef gözeterek ateş ettikleri belirlendi.