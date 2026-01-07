'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmayil Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedildi.

Öldürülen Hüseyin Asil, 16 yaşındaydı. Daltonlar üyesi olduğu iddia edildi.

DHA'daki habere göre iddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı belirtildi.

Örgütün, 2008-2018 yılları arasında etkin olan bazı yerel suç yapılanmalarının dağılmasının ardından güç kazanmaya başladığı, 2020 yılı sonrasında ise İsmail Atız liderliğinde yeniden yapılandığı aktarıldı. 2021 yılı itibarıyla örgüt yurt dışı merkezli yönetildi.

İddianamede, 'Casperlar' silahlı suç örgütü ile 'Daltonlar' silahlı suç örgütü arasında Bahçelievler'de, hasım gruplar olarak güç savaşı içerisinde bulundukları, taraflar arasında çok sayıda silahlı çatışmanın yaşandığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Bahçelievler'de 6 Mart 2025 tarihinde Hüseyin Asil'in (16) öldürülmesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. 'Casperlar' suç örgütü yöneticileri, 'Daltonlar' üyesi olduğunu öne sürdükleri Hüseyin Asil'i öldürmek için yaptığı planda, yaşları 16 ile 20 arasında olan 3 kişi belirledi. Bu kişiler Bahçelievler'de hücre evine yerleştirildi.

"BANA BARINMA İMKANI DA SAĞLAYACAKTI"

Batıkan K. ifadesinde, "Ben Muğla'da arkadaşım Hasan E. ve ailesi ile birlikte ikamet ediyordum. Benim babam İzmir'de, annem ise Kuşadası'nda ikamet eder. Ben tek çocuğum ve ne annemle ne de babamla yaşıyorum. Muğla'da 2023 ortalarından 2024 sonlarına kadar ikamet ettim. 3 Mart 2025 günü Muğla'dan İstanbul'a otobüs ile geldim. Benim amacım burada işe girmekti. Benim burada tanıdığım kimse yok. Online oynanan 'Mobil legend' isimli oyun üzerinden tanıştığım kendisini 'Burak' olarak tanıtan kişi beni İstanbul'a davet etti.

"BURADA İŞ BULABİLİRSİN"

'Burada iş bulabilirsin' dedi. Ayrıca bana barınma imkanı da sağlayacaktı. Burak ile yüz yüze hiç görüşmedim. Bir kez görüntülü olmak üzere birkaç kez telefonla görüştüm. Görüntülü görüşmemiz whatsapp isimli uygulama üzerinden oldu. İstanbul'a gelince Burak ile telefonla görüştüm. Kendisi bana bir konum attı ve bana bu attığı konumdaki evde kalabileceğimi söyledi. Evin kimin olduğunu ve adresini bilmiyorum. Sonra bu eve gittiğimde, Ferman isminde bir şahıs beni karşıladı. Eve beni götürerek anahtarı da verdi ve gitti" dedi.