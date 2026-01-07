Fenerbahçe, Matteo Guendouzi için Lazio ile anlaştı!
Fenerbahçe, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı. İtalya basını, sarı-lacivertlilerin Lazio ile her konuda anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe yönetiminin, Fransız orta saha için İtalyan kulübüne 26+2 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Fransız orta sahanın transferi için Lazio ile her konuda anlaşmaya vardı.
Di Marzio, Fenerbahçe'nin Guendouzi için İtalyan ekibine 26+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve yıldız futbolcunun 11 Ocak Pazar günü Verona ile oynanacak maçın ardından İstanbul'a geleceğini duyurdu.
GUENDOUZI KİMDİR?
14 Nisan 1999 tarihinde Fransa'nın Poissy kentinde doğan Matteo Guendouzi, futbola PSG'nin altyapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Lorient, Arsenal, Herha Berlin ve Marsilya formalarını giyen yıldız orta saha son olarak Lazio'nun yolunu tuttu.
Fransız futbolcu, 2022 yılında 11 milyon Euro'ya Arsenal'den Marsilya'ya, 2024 yılında ise 13 milyon Euro'ya Marsilya'dan Lazio'ya transfer oldu.
Lazio ile bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Guendouzi, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcu, Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giydi.