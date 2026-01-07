Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona ulaştı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; sarı-lacivertliler Fransız orta sahanın transferi için Lazio ile her konuda anlaşmaya vardı.

Di Marzio, Fenerbahçe'nin Guendouzi için İtalyan ekibine 26+2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve yıldız futbolcunun 11 Ocak Pazar günü Verona ile oynanacak maçın ardından İstanbul'a geleceğini duyurdu.