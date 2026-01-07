BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularına süre uzatımı

BAĞ-KUR prim borcu olanlar ile GSS prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanması için tanınan süre 31 Aralık 2025 tarihinde doldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile süre 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular ile GSS prim borcu bulunan vatandaşlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile devlet üniversitelerine ait hastanelerden sağlık hizmeti alabilecekler.