Antalya'nın en ünlü plajları

Lara (Altınkum)

Lara Plajı, Antalya şehir merkezinin 18 kilometre güneydoğusunda yer alır. Plaj, kumsallarının genişliği ve ince kum varlığı ile tanınır. Lara Plajı’na bu yüzden Altınkum Plajı da denilir. Lara Plajı’nın uzunluğu iki kilometre, genişliği ise ortalama 45 metre. Plaj alanında kumların yer yer 150-200 metre kuzeye çekildiği noktalar da var. Bu noktalarda kumlar ile kızılçam ağaçları iç içe girmiş. İnce kumulları ile tanınan Lara Plajı’nda kumulların çapları 0,5-0,125 mm arasında değişir. İnce kumullar, yaz aylarında romatizmal hastalıklara iyi geldiği için Lara Plajı ve kızılçam alanında sürekli olarak çadırlar kurulur.