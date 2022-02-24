Antalya'nın en ünlü plajları

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, uluslararası çevre ödülü "mavi bayrağa" sahip plaj sayısını 213'e çıkararak, dünyada en fazla mavi bayrağa sahip kent unvanını korudu.
-
Konyaaltı
Türkiye’nin en bilinen plajlarından birisi olan Konyaaltı Plajı, Antalya şehir merkezinin yalnızca sekiz kilometre batısında, yani şehrin içinde yer alıyor. Mavi Bayrak sahibi ve 7,5 km uzunluğundaki plaj, Antalya’nın en önemli doğal sembollerinden birisi.
-
-
Kaputaş
Birinci Derece Doğal Sit Alanı olan Kaputaş Plajı, Kaş-Kalkan Karayolu üstünde yer alıyor. Kaputaş bir kanyonun denize ulaşan ağzında yer alan bir cep plajı. Beyaz kumlardan oluşan kumsalı ve açıkta lacivert, yaklaştıkça mavi, kıyıda ise turkuaz renkli denizi adeta büyüleyici. Plaja, karayolundan itibaren yaklaşık 200 basamaklı merdivenlerden iniliyor. Bu doğa harikası plaj Kaş'a 20, Kalkan'a 10 km uzaklıkta. Kaputaş Plajı, 2015 yılında Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla mesire yeri olarak tescil edildi.
-
Çıralı
Kemer ilçesindeki Çıralı Plajı; mükemmel bir kumsal ile tarihi derinliği birleştirir. Plajın güney ucunda Olympos Antik Kenti, kuzey batısında ise Yanartaş (Chimera) yer alır. Çıralı sahili 3,2 km uzunluğunda, 10 ila 50 metre arasında genişliğe sahip. Kumsal, denizden itibaren yumuşak bir eğimle yükselir, her iki ucunda kayalıklarla sınırlanır. Genel olarak ince taneli kumlara sahip. Plajın güney ucunda, Olymps Antik Kenti’nin içinden geçen derenin tatlı ve soğuk suları, tuzlu ve ılık denizle birleşir. Çıralı sahili aynı zamanda nesli dünya çapında tehlikede olan Caretta Caretta’ların üreme alanlarından birisi. Eğer doğru mevsimde giderseniz, kumsaldan denize koşan küçük Caretta Caretta’ları görebilirsiniz!
-
Patara
Patara Plajı, Türkiye’nin en uzun ikinci kumsalına sahip. Plajın genişliği 280 metre ile 1500 metre arasında değişiyor, toplam uzunluğu ise14 kilometre. Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Patara Plajı, aynı zamanda Caretta Caretta’ların Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından birisi. Plaj, Antalya’nın en batısında. Plaja Kaş-Fethiye Karayolu üzerinde yer alır. Patara, Kalkan’a 17 km, Kaş’a 43 km uzaklıkta. Patara Antik Kenti içinden geçerek plaja ulaşılıyor. Ziyaretçiler, Patara Plajı'nı 15 Mayıs - 15 Eylül arasında Caretta Caretta’lar ile dönüşümlü kullanıyor. 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçiler, 20.00-08.00 arasında ise 'caretta caretta'lar plajda olurlar. Caretta Caretta'ların zaman diliminde plaja girilmesi ve plajda ışık yakılması yasaktır.
-
İncekum
İncekum, Alanya'daki Avsallar Beldesi’nde, kendine özgü kumuyla bilinen bir plaj. İncecik sarı kumu ve sığ denizi, bu plajı özel kılan başlıca faktörler.
-
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!