'Aeinas' mozaiği bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde 2015 yılında bir inşaat firmasınca yapılacak olan site inşaatının temel kazısında Roma dönemine ait bir villa kalıntısı bulundu.
Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen kazı çalışmalarında mozaik gün yüzüne çıkartıldı.
Çıkan mozaiklerle Homeros'un İlyada ve Odysseia destanında da adı geçen Truva Savaşı kahramanı Aeinas'ın resmedildiği belirlendi.
Bulunan mozaiğin dünyada başka bir örneği olmadığı kaydedildi. M.S. 1 ve 2’nci yüzyılda yapıldığı düşünülen mozaikli alanın, dönemin bir villasının tabanını süslediği düşünülüyor.
"ÖNEMLİ BİR İSİMDİ"
Ortaya çıkan Aeinas mozaiği için 'Dünyada bir benzeri daha yok' diyen araştırmacı tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, "2015 yılında Kadirli şehir merkezinde bir binanın zemininde tarihi eser ve mozaiklerin bulunduğu haberi alındı.
Arkeologlar geldi ve kazılar yaptılar. Bu kazılarda binanın zemin kısmında mozaik sahneleri bulundu. Bir sahnede bir savaşçı ata binmiş bir halde aslan avına gidiyor. Yanında da bir kadın var.
O kadının ismi yazılarda Dido olarak geçiyor. Kahramanın ismi ise Aeinas olarak geçiyor. Bu kahraman savaşçı Aeinas Truva Savaşı'na katılan büyük bir kahramandı. Truva prensi Hektor'dan sonra gelen önemli bir isimdi. Truva Savaşı kahramanı Aeinas'ın bir aslanla savaşması sahnesi burada bulundu" dedi.
Açıklamasını sürdüren Yurtsever, "Burası Romalılar zamanında yapılan antik Flaviapolis kentiydi. Buraya bu mozaik M.S. 3. asırda yapıldı. Truva Savaşı'ndan tam 1500 yıl sonra Romalılar zamanında antik Flaviapolis kentinde Truva Savaşı'ndan bir kahramanın resmedilmesi demek dünyada eşi benzeri olmayan muhteşem bir eserin varlığını gösteriyor. Eğer kazılar tamamlanıp burası turizme kazandırılırsa Kadirli ve Osmaniye dünya turizmin gündemine gelecektir. Çünkü dünyanın en kıymetli Truva Savaşı kahramanının mozaiği burada bulunuyor" ifadelerini kullandı.
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