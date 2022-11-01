Bunların arası midye ya da istiridye gibi deniz ürünlerinin kalıntılarıyla dolu. Tüm kaseler ya da tuzlanmış uskumru ile doldurulmuş amforalar (çömlek) çıkarıldı. Ayrıca şeftali, badem ve zeytin çekirdeklerinin yanı sıra kömürleşmiş bezelye ve baklagillere ait tohumlar da diğer buluntular arasında.